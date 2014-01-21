علی اکبر بصیرنیا در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام مطلب فوق افزود: 21 داور مقالات این همایش را بررسی و مورد ارزیابی قرار می‌دهند، در ابتدای کار 4 داور مسئولیت بررسی مقالات ارسالی به لحاظ قرار گرفتن در چارچوب تعیین شده برای شرکت در همایش را عهده دار شدند.

وی تصریح کرد: یکی از مباحث جمع بندی شده در اولین نشیت کمیته داوران، قرار دادن 2 داور در 7 بخش موضوعی از مقالات ارسالی جهت ارزیابی است.

بصیرنیا اظهار داشت: در پایان کار 10 مقاله برتر با 40 مقاله برای چاپ پوستر انتخاب خواهد شد و درصورت افزایش مقالات برتر در این همایش، تعداد 10 مقاله با توجه به قرار گرفتن موضوعات در 7 محور، به 14 مقاله افزایش خواهد یافت.

وی افزود: تاکنون 220 مقاله به دبیرخانه همایش در استان گلستان ارسال شده است و مهلت ارسال مقالات به جهت استقبال شرکت کنندگان تا 12 بهمن ماه نیز تمدید شده است.

مسئول حراست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان خاطر نشان کرد: ظرف مدت یک هفته پس از خاتمه فرصت ارسال مقالات، ارزیابی و بررسی مقالات توسط داوران انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: پس از تعیین مقالات برگزیده از سوی داوران، این مقالات با اخذ مجوز ار سوی وزارت فرهنگ و ارشاد به مرحله چاپ خواهد رسید و به دفاتر حراست تمام دستگاههای اجرایی در سطح کشور جهت بهره جستن ارسال می شود.