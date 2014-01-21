بازیکن ذوب آهن پایم را زد/ خطا صددرصد پنالتی بود

به گزارش خبرنگار مهر، حنیف عمران زاده پس از پیروزی تیمش مقابل ذوب آهن اظهار داشت: بازی تیم ما مقابل ذوب آهن اصفهان یک دیدار سخت برای ما به شمار می آمد زیرا این دیدار در فاصله بسیار اندکی نسبت به بازی قبل ما برگزار می شد اما خوشحال هستم که در این بازی به پیروزی رسیدم.

وی افزود: شرایط ما با این پیروزی بهتر شد و حالا باید برای بازیهای آینده تلاش کنیم.

بازیکن تیم استقلال تهران در پاسخ به سئوالی پیرامون خطای بازیکن ذوب آهن روی او که منجر به اعلام پنالتی به سود استقلال تهران شد بیان داشت در آن صحنه بازیکن تیم فوتبال ذوب آهن پای تکیه گاه مرا زد و باعث شد که و باعث شد که نتوانم خودم را کنترل کنم بنابراین باید بگویم خطایی که روی من انجام شد صد درصد پنالتی بود.

وی افزود: باز هم تاکید می کنم که بازیکن ذوب آهن پای تکیه گاه من را زده بود و به همین دلیل خطایی که روی من انجام داد باعث سرنگونی من شد.

دیدار تیم های فوتبال ذوب آهن اصفهان و استقلال تهران در چارچوب رقابت های مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی باشگاههای کشور با پیروزی استقلال تهران به پایان رسید.