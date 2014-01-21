به گزارش خبرنگار مهر، جاسم جادری بعد از ظهر سه شنبه در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان هرمزگان با بیان اینکه آمارها نشان می‌دهد با وجود افزایش کشفیات، هنوز میزان قاچاق در هرمزگان کم نشده است، عنوان کرد: باید در این خصوص با انجام تحقیقات مناسب علت‌یابی شود که به چه دلیل هنوز پدیده قاچاق در این استان بسیار زیاد است.

وی ادامه داد: اگر فضای استان هرمزگان برای قاچاقچیان نا امن شود، شاهد کاهش این پدیده در این استان خواهیم بود و نباید دستگاه‌های مسئول در این زمینه سهل انگاری داشته باشند.

استاندار هرمزگان با بیان اینکه باید محل های دپوی سوخت قاچاق در هرمزگان از بین بروند، افزود: بسیاری از محل‌های دپوی سوخت قاچاق در استان مشخص است و لازم است تا نیروی انتظامی با یک برنامه ریزی مناسب و انجام عملیات با این پدیده مقابله کند.

جادری اظهار داشت: لنج هایی که در آب های سرزمینی تردد می کنند نیز باید توسط دریابانی مورد بازرسی قرار گیرند تا قاچاقچیان در این استان احساس امنیت نکنند.

وی قاچاق سوخت را یکی از مهمترین معضلات استان هرمزگان دانست و بیان داشت: متاسفانه این پدیده بسیاری از وقت مدیران و تصمیم گیران استان هرمزگان را صرف خود کرده در حالی که باید با رفع این مشکل برای عمران و آبادانی این استان برنامه ریزی کنیم.

استاندار هرمزگان تصریح کرد: باید سرباندهای اصلی قاچاق در هرمزگان شناسایی و با آنان مقابله شود تا قاچاقچیان احساس نکنند ما در برابر آنها ضعیف هستیم.

جادری خاطرنشان کرد: همچنین باید در صدور مجوز شناورهای صیادی نیز دقت لازم صورت گرفته و با متخلفان این بخش نیز برخورد شود.