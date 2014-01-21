یازده مدرسه خاص بهشهر هوشمندسازي شدند

ابوالقاسم ثلاثي در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از 17 مدرسه خاص بهشهر شامل مدارس شاهد، سمپاد، نمونه دولتی و مدارس هیئت امنایی ، تاكنون 11 مدرسه به طور کامل هوشمند شدند و مابقي در دست اقدام است.



وي اظهار داشت: تلاش همه جانبه در رابطه با هوشمند سازی مدارس بخصوص پایه‌های هفتم وسوم ابتدایی در شهرستان با همكاري همه جانبه مسئولان، خيرين و اولياي دانش آموزان در حال انجام است تا در جهت تعالی و پيشرفت در آموزش و پرورش گام برداريم.



ثلاثي خاطر نشان كرد: خوشبختانه تمام مدارس شاهد بهشهر هوشمند سازي شده اند و اكنون 6 مدرسه شاهد با دارا بودن 48 كلاس درس و دارا بودن بيش از از یک هزار و چهارصدوپنجاه دانش آموز از محل درآمدهای مشارکت‌های مردمی،خیرین مدرسه ساز،اولیای دانش آموزان هوشمند سازي شده است.



مدیر آموزش و پرورش بهشهر ادامه داد: تاکنون بيش از 300 کلاس درس در بهشهر در قالب 146 مدرسه هوشمند سازي شده است.



ثلاثی با بیان اینکه هوشمند سازی مدارس بخصوص پایه هفتم و سوم ابتدایی از اولویت‌های آموزش و پرورش شهرستان است، خاطرنشان کرد: در سال تحصیلی گذشته 83 کلاس پایه ششم ابتدایی هوشمند شدنداما برای توسعه هوشمند سازی در این کلاس ها و سایر پایه ها به همکاری مستمر اولیا، سایر دستگاه‌های شهرستان و خیرین نیازمنديم.



ثلاثي گفت: در حال حاضر نظام آموزشی کشور به مدرسه‌ای نیاز دارد که با بهره‌گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات، امکان یادگیری پیوسته را فراهم کرده و به توانمندسازی و ارتقای دانش حرفه‌ای دانش‌آموزان کمک کند و مدارس هوشمند اين امكان را فراهم مي كنند.



وي افزود: آموزش تاثیر بسزایی در پیشرفت و ارتقاء علمی و عملی افراد در سطح جامعه دارد و لذا هوشمندسازي مدارس مي‌تواند تاثير بسزايي در چگونگي يادگيري دانش آموزان داشته باشد كه اميدواريم آحاد جامعه در هوشمندسازي مدارس وارد شوند تا تعالي با سرعت بيشتري حاصل شود.



به گزارش مهر، شهرستان بهشهر داراي 176 مدرسه دولتی، غیردولتی و خاص مي باشد كه در كل مجموع اين مدارس در سال تحصيلي جديد بیش از 23 هزار و660دانش آموز مشغول به تحصیل هستند.

