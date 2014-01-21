دور باطل فرار سرمايه گذار و سرمايه از فارس بايد از هم گسسته شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سيد محمد احمدي در جلسه سرمايه گذاري استان فارس داشته هاي فارس در حوزه هاي مختلف از جمله معدن، كشاورزي، گردشگري، نفت و گاز ، پتروشيمي و... بسيار ارزنده ارزيابي كرد اما وضعيت كنوني فارس در مقايسه با برخي استان ها ي صنعتي و پيشرفته كشور را تاسف بار دانست.

وي ادامه داد: در تمامي دنيا براي حفظ محيط زيست منابع طبيعي، فضاي سبز و... تلاش هايي صورت مي گيرد و اما نبايد با سنگ‌اندازي در راه سرمايه گذاران علاوه بر اينكه توليد ثروت را كاهش دهيم مانع رشد صنايع شويم.

رئيس شوراي برنامه ريزي استان تصريح كرد: دولت مخالف قاطع از بين بردن محيط زيست و منابع طبيعي است اما اين سياست دولت نبايد باعث شود تا با بهانه هاي مختلف اجازه دهيم صنايع و كارخانه ها روز به روز ضعيف‌تر و مردم استان فقير تر شوند.

احمدي ضمن ابراز تاسف از آمار فضاي كسب و كار در كشور، رتبه 162 كشورمان در دنيا و در رتبه بندي كسب و كار را مايه نگراني دانست.

نماينده عالي دولت در فارس همچنين به ارز يابي وضعيت صنايع استان پرداخت و گفت: در حال حاضر 780 واحد توليدي در فارس دچار مشكل هستند و بقيه واحدهاي توليدي كم و بيش با مشكلات دست و پنجه نرم مي كنند و متاسفانه از ابتداي شروع به كار تيم جديد مديريتي در استان حتي يك واحد توليدي كوچك هم به بهره‌برداري نرسيده است.

استاندار فارس در بخش ديگري از سخنان خود به ارائه راهكارهايي در زمينه تسهيل سرمايه گذاري در استان پرداخت و گفت: ايجاد يك پنجره واحد و واقعي راهكاري مناسب براي رسيدگي به امور سرمايه گذاران است و اين روش مي تواند در رفع مشكلات واحد هاي غير فعال نيز موثر واقع شود.

استاندار فارس با بيان اينكه براي تسريع در امر جذب سرمايه گذاري و رفع مشكلات سرمايه گذاران ، برگزاري جلسات ماهيانه اين ستاد بايد به صورت هفتگي انجام شود عنوان كرد: روند كنوني رسيدگي به امور سرمايه گذاران رضايت بخش نيست و اين متيجه عدم اجراي صحيح قانون است.

استاندار فارس با مقايسه روند جذب سرمايه گذاري كشورمان و ساير كشور هاي دنيا اظهار داشت: به جرات مي توان گفت كه در تمامي نقاط كشور هاي پيشرفته صنعتي در فضاي جنگل ها و مراتع ، فعاليت هاي توليدي و معدني با رعايت موازين خاص ادامه دارد اما همان فعاليت در كشور ما با موانع و مشكلات زيادي روبرو است.

وی با تاكيد بر لزوم تسهيل و تسريع در امور سرمايه گذاران خطاب به مديران اظهار داشت: راه هاي آسان سازي و گردش سريع امور را عملياتي كنيد و اين روند بايد به صعود جايگاه استان در فضاي كسب و كار منجر شود.

رئيس ستاد سرمايه گذاري استان فارس با تاكيد بر لزوم الگو برداري از شهر هاي موفق در جذب سرمايه گذاري و توليد خاطر نشان كرد: در برخي استان ها اثري از متكديان و اتباع بيگانه ديده نمي شود كه اين نتيجه موفقيت آنان در جذب سرمايه گذاري است.

رئيس شوراي برنامه ريزي استان فارس خاطر نشان كرد: متاسفانه ديدگاه هاي منفي درباره توليد و سرمايه گذار حاكم است كه حتي بررسي مشكل يك واحد بزرگ صنعتي را ، بررسي واحدي مسئله دار تفسير مي كنند.

احمدي با ابراز اميدواري نسب به رونق اقتصادي در استان اظهار داشت: اميدواريم تا در آينده به جاي مقايسه فارس با ديگر استانها ، شاهد الگو شدن آن در همه زمينه ها باشيم.

اين جلسه با بررسي مشكلات چندين درخواست سرمايه گذاري پايان يافت.