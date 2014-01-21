به گزارش خبرنگار مهر، محمد صلصالی پس از شکست تیمش مقابل استقلال تهران در جمع خبرنگاران با اشاره به شرایط این بازی اظهار داشت: همه دیدند که ما در این بازی عملکرد خوبی داشتیم و به نسبت استقلال بهتر بازی کردیم، هرچند که نتوانستیم از پنالتی خود استفاده کنیم.

وی افزود: تیم استقلال موقعیتی در ای مسابقه نداشت اما ما در این بازی موقعیت‌های گلزنی داشتیم، هرچند که موقعیت‌های ما نیز موقعیت‌های صددرصدی نبودند اما به هر حال ما چند موقعیت داشتیم.

کاپیتان تیم ذوب‌آهن اصفهان با اشاره به پنالتی اعلام شده به سود دو تیم بیان داشت: به نظر من این پنالتی‌ها صحیح نبود اما با این حال ما از پنالتی خود استفاده نکردیم و استقلالی‌ها از آن استفاده کردند.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا تمرکز ذوب‌آهن بر لیگ برتر بوده، خاطرنشان کرد: از ابتدا گفته بودم که اولویت اصلی ما بر لیگ برتر متمرکز شده و لیگ برتر برای ما از اولویت بیشتری برخوردار است.

صلصالی ادامه داد: با این حال در دیدار با استقلال نیز بد کار نکردیم و همه تلاشمان را به کار گرفتیم اما باید در بازی هفته آینده که بار دیگر با استقلال داریم، موقعیت داشته و بهتر بازی کنیم.

دیدار تیم‌های فوتبال ذوب‌آهن اصفهان و استقلال تهران در چارچوب رقابت‌های مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی باشگاه‌های کشور با پیروزی استقلال تهران به پایان رسید.