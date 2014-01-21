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۱ بهمن ۱۳۹۲، ۲۲:۰۲

چراغ گروه " فیتیله‌ای‌ها " برای کودکان ساروی روشن شد

چراغ گروه " فیتیله‌ای‌ها " برای کودکان ساروی روشن شد

ساری - خبرگزاری مهر: کودکان و نوجوانان مرکز استان مازندران میزبان گروه " فیتیله‌ای‌ها " در سالن سید رسول حسینی ساری شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه گروه فیتیله برای کودکان و نوجوانان مازندرانی شامگاه سه شنبه در سالن سید رسول حسینی ساری برگزار شد و شماری از کودکان مرکز استان به تماشای برنامه های این گروه نشستند.

در این مراسم حمید گلی ، علی فروتن و محمد مسلمی اعضای گروه فیتیله به اجرای برنامه برای کودکان مرکز مازندران پرداختند که استقبال مواجه شد.

اجرای نماهنگ، مسابقه خوانندگی بین کودکان و بزرگترها، نمایش های طنر از جمله بخش های مختلف این مراسم بود.

این برنامه که حدود یک ساعت و نیم به طول انجامید با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد استان ، اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان، شهرداری و شورای شهر ، نیروی انتظامی و صندوق قرض الحسنه ایرانیان سبز اندیش ساری برگزار شد.
 
خلق ساعاتی خوش برای کودکان ساروی هدف این برنامه بوده است.

کد مطلب 2218992

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