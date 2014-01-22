سوخت گاز طبیعی نیروگاه منتظر قائم فردیس تامین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن پسندیده با اعلام این خبر گفت: سوخت مصرفی این نیروگاه که در طول فصل جاری روزانه 4-5/3 میلیون لیتر مازوت و گازوییل بود به 7/1 میلیون مترمکعب گاز طبیعی برای واحدهای سیکل ترکیبی و 2/1 میلیون مترمکعب برای واحدهای بخار مبدل گشت.



وی یادآور شد: این نیروگاه با 4 واحد بخار، 6 واحد گازی و 3 واحد سیکل ترکیبی با ظرفیت تولیدی معادل 1800مگاوات برق فعالیت می نماید که در فصول سرد سال بدلیل نیاز مبرم شهری به گاز طبیعی و عدم تکافوی سهمیه گاز طبیعی تخصیص یافته برای همه مصارف خانگی، صنعتی و تجاری نیروگاه، مجبور به استفاده از سوخت های جایگزین مازوت و گازوئیل شده که با آلودگی محیط زیست همراه می شود.



پسندیده گفت: با توجه به اهمیت موضوع و نقش سوخت گاز در کاهش آلودگی هوا و تاکید بر رفع آلودگی نیروگاه، کارگروه کاهش آلودگی هوای استان البرز بر پیگیری حذف و کاهش مصرف سوخت های فسیلی در نیروگاه مذکور موضوع از طریق اداره کل حفاظت محیط زیست بصورت جدی پیگیری که بحمدالله حداقل گاز مورد نیاز نیروگاه تأمین که نقش قابل ملاحظه ای در بهبود کیفیت هوای شهر کرج و استان البرز خواهد داشت.