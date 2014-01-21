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۲ بهمن ۱۳۹۲، ۰:۴۰

رئیس فدراسیون کاراته به پرتغال می رود

رئیس فدراسیون کاراته به پرتغال می رود

علیرضا سمندر برای دیدار با رئیس فدراسیون جهانی بزودی راهی لیسبون خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهر لیسبون میزبان بیست و یکمین دوره رقابتهای کاراته نوجوانان و جوانان قاره سبز است و "اسپینوزا" برای حضور در این مسابقات راهی پرتغال خواهد شد. در حاشیه این مسابقات قرار است رئیس فدراسیون کاراته کشورمان هم دیداری با وی داشته باشد و در خصوص مسائل مختلف کاراته با وی گفتگو کند.

این دیدار به درخواست فدراسیون کاراته کشورمان انجام خواهد شد. مدتی قبل نامه ای از سوی کاراته ایران بهwkf  ارسال شد و از رئیس فدراسیون جهانی برای انجام مذاکره در خصوص برخی مسائل کاراته ایران و آسیا درخواست وقت ملاقات شد که اسپینوزا نیز وعده دیدار با نمایندگان فدراسیون کاراته کشورمان را به لیسبون داد.

اینکه قرار است در این دیدار چه موضوعاتی مطرح شود و چه مورد  مهمی وجود دارد که سمندر قرار است برای دیدار با اسپینوز راهی پرتغال شود مشخص نیست.
 

کد مطلب 2219002

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