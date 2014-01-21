رئیس فدراسیون کاراته به پرتغال می رود

به گزارش خبرنگار مهر، شهر لیسبون میزبان بیست و یکمین دوره رقابتهای کاراته نوجوانان و جوانان قاره سبز است و "اسپینوزا" برای حضور در این مسابقات راهی پرتغال خواهد شد. در حاشیه این مسابقات قرار است رئیس فدراسیون کاراته کشورمان هم دیداری با وی داشته باشد و در خصوص مسائل مختلف کاراته با وی گفتگو کند.

این دیدار به درخواست فدراسیون کاراته کشورمان انجام خواهد شد. مدتی قبل نامه ای از سوی کاراته ایران بهwkf ارسال شد و از رئیس فدراسیون جهانی برای انجام مذاکره در خصوص برخی مسائل کاراته ایران و آسیا درخواست وقت ملاقات شد که اسپینوزا نیز وعده دیدار با نمایندگان فدراسیون کاراته کشورمان را به لیسبون داد.

اینکه قرار است در این دیدار چه موضوعاتی مطرح شود و چه مورد مهمی وجود دارد که سمندر قرار است برای دیدار با اسپینوز راهی پرتغال شود مشخص نیست.

