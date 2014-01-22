بجستان در مسیر تبدیل شدن به الگوی توسعه شهری است

نوید کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: لذا زمانی می‌توان انتظار داشت که یک چهره هوشمند و مطلوب برای شهر ترسیم شود که تمام شهروندان آن در تمام عرصه ‌های مدیریتی، فرهنگی، هنری و اجتماعی حضوری داوطلبانه و فعال داشته باشند.

وی ادامه داد: از این رو شهروندان یک شهر به دلیل حضور و حیات در چهارچوب های عملیاتی ساختارهای مختلف شهر قادرند بهترین مشاوران و ایده پردازان برای مدیران و برنامه ریزان شهری باشند.

وی گفت: یک شهرموفق، در تلاش برای رسیدن به توسعه و پویایی باید دارای تعامل سازنده با یکایک اجزای سازنده خود باشد لذا مسئولان باید با شناخت صحیح این فرصت‌ها نسبت به تقویت انگیزه شهروندان برای بهره‌ مندی از آنها اقدام تا اهدافی نظیر ارتقا شاخص‌های زندگی شهری محقق شود.

شهروند خلاق منبع حیاتی هر شهر

عضو انجمن علمی تجارت الکترونیک ایران عنوان کرد: شهروند خلاق در واقع منبع حیاتی هر شهر به شمار می‌آید و در این عصر در کشور و مجامع شهری ما خواست‌ها، استعداد ها، رویاها، انگیزه ها و خلاقیت شهروندان کم کم جایگزین مزیت‌های سنتی شهرها از جمله موقعیت مکانی، منابع طبیعی و نزدیکی به بازارها می شود.

وی گفت: خلاقیت شهروندان یک شهر یا کسانی که امور آن را در دست دارند، متضمن موفقیت آن شهر در دنیای آینده است.

وی ادامه داد: به عبارتی با بزرگ و پیچیده ‌تر شدن شهرها و ظهور چالش‌های مدیریت شهری، شهرها به تدریج به آزمایشگاه‌های تولید راه حل خلاقانه ، فناورانه، مفهومی و اجتماعی برای مسایل ناشی از رشد جمعیت تبدیل می‌شوند.

عضو انجمن علمی تجارت الکترونیک ایران بیان کرد: البته باید توجه داشت که دانشگاه ها و مجامع علمی به عنوان مکانی برای ظهور و بروز ایده‌ها و خلاقیت های نوین و گشایش دریچه‌های دانش و هنر، پرورش‌ دهنده طبقه خلاق جامعه محسوب می‌شوند و از این رو اینگونه مجامع می‌تواند در روند ارتقای خلاقیت جامعه تأثیرات عمیقی داشته باشد.

وی گفت: بطور مثال شهر و شهرستان بجستان با حدود 12 هزار نفر جمعیت با وجود تمام محدودیتهای اقتصادی و جغرافیایی می تواند با تکیه بر سرمایه های انسانی و خلاقیت شهروندان جز موفقترین و پویاترین شهرها در حوزه های اقتصادی و اجتماعی شود.

بهره گیری از توانمندی های شهروندان در بجستان

سرپرست مرکز پژوهشهای راهبردی شورای اسلامی بجستان گفت: از این رو مرکز پژوهشهای راهبردی شورای اسلامی بجستان با هدف بهره گیری از توانمندیهای شهروندان و مجموعه سرمایه های انسانی این شهر و تبدیل شدن به یک واسط جامعه علمی و نخبگان و حوزه مدیریت شهری شکل گرفته است.

کمالی گفت: در این مرکز یکایک شهروندان می‌توانند با ارائه اندیشه‌ها و دیدگاه‌های خود در کمیسیون های تخصصی شورای اسلامی و شهرداری را در ارائه بهترین و مطلوبترین خدمات شهری یاری کنند.

وی بیان کرد: از این رو برخلاف سایر مراکز مطالعاتی و پژوهشی سطح کشور، مدل مرکز پژوهشهای راهبردی بجستان یک مدل مبتنی‌بر خرد جمعی است و ایده پردازی در آن محدود به قشر یا طبقه‌ای خاص نشده است.

کمالی گفت: البته مطمئنا حضور یکایک شهروندان در جلسات از لحاظ فیزیکی به دلایل متعدد از جمله محدودیتهای مکانی و زمانی، ناممکن و دشوار خواهد بود اما در این بین فناوری اطلاعات و ارتباطات نقش بستر را ایفا خواهد کرد زیرا جامعه اطلاعاتی برخواسته از بستر ارتباطات زمینه را برای تعامل شبانه روزی شهروندان و مدیران شهری مهیا نموده است.

تحقق دولت الکترونیک و دولت همراه در بجستان

سرپرست مرکز پژوهشهای راهبردی شورای اسلامی بجستان گفت: انشاءالله در شهر بجستان به عنوان یک مدل پیشگام در دهه فجر امسال شاهد فاز اول تحقق دولت الکترونیک و دولت همراه خواهیم بود.

وی افزود: در این مرحله شهروندان قادر خواهند شد بصورت رایگان و در هر ساعت از شبانه روز نظرات و دیدگاههای خود را در حوزه های گوناگون مدیریت شهری به مدیران و مسئولین مربوطه اعلام کنند و در یک بازه زمانی مشخص پاسخ مناسب را دریافت کنند.

کمالی گفت: به عبارتی برخلاف سایر پروژه های دولت الکترونیکی در سطح ایران و منطقه، ما اولین قدم را با هدف ایجاد ارتباط مستقیم بین مسئول و شهروند برداشته ایم و برای نیل به این هدف از بستر تلفن همراه و فضای مجازی بهره می بریم.

خلاقیت زمینه ساز تحول در مدیریت شهری

وی ادامه داد: اگر نگاهی پژوهشگرانه به مدلهای موفق مدیریت شهری داخل و خارج از کشور داشته باشیم در خواهیم یافت که امر خلاقیت چه در مسئولین و چه در شهروندان می تواند زمینه ساز تحول شهری شود.

کمالی بیان کرد: باید پذیرفت ایجاد شهر خلاق تنها با مسئولیت پذیری دو سویه شهروندان و مسئولین امکان پذیر است، یک شهر برای توسعه نیازمند خلاقیت و حضور تمام اجزای تشکیل دهنده خود است لذا وجود مرکزی برای ایجاد تعامل بین مسئول و شهروند لازم است.

مدل توسعه شهر مشهد الهام بخش است

وی گفت: بطور مثال اگر امارات متحده عربی با حضور شخصی مانند شیخ محمد بن راشد آل مکتوم در مسند مدیریت کلانشهر دبی شاهد تبدیل شدن این شهر به قطب اقتصادی منطقه با تولید ناخالص ملی در حدود 161 میلیارد دلار است و یا امروز مشهد چه در داخل و چه در خارج از مرزها یک الگوی موفق توسعه شهری است باید پذیرفت که حضور یک مدیریت خلاق در حوزه برنامه ریزی و توسعه شهری در کنار مشارکت شهروندان زمینه ساز شکل گیری این افتخار بوده است.

بجستان آماده الگو شدن برای سایر شهرهای ایران

عضو انجمن تجارت الکترونیک ایران اظهارکرد: خوشبختانه در مجموعه مدیریت شهری بجستان شاهد حضور مدیران خوش فکر، خلاق و دلسوز هستیم که این خود زمینه را برای توسعه این شهر و الگو سازی برای سایر شهرهای ایران مهیا کرده است البته در ماههای آتی این مدل در اجلاسهای جهانی نیز ارائه خواهد شد.

کمالی گفت: البته نباید فراموش کرد که حوزه فرهنگ و هنر یکی از مهمترین عرصه‌هایی است که در آن مشارکت تمام اقشار از جمله بانوان می تواند زمینه ساز تعالی شهرها گردد لذا در مدل بجستان نیز ما زمینه را برای مشارکت تمام اقشار خصوصا در حوزه فرهنگ و اندیشه آماده کرده ایم.

وی گفت: بستر سازی وظیفه ما و یکایک دغدغه داران توسعه شهری است البته شهروندان نیز باید با مشارکت مشتاقانه خود در عرصه های آماده شده علاوه بر ایجاد فضای تعامل و همیاری تمام مسئولین را در هر سطحی تشویق به فعالیت بیشتر و با کیفیت تر کنند.