رویای مازندران بدون متکدی رنگ می گیرد/ کلاف سردرگم ساماندهی

به گزارش خبرنگار مهر، بازار تکدی گری در شهرهای مختلف مازندران نیز همچنان پرسکه است و در گوشه و کنار این استان گردشگر پذیر می توان، زخم ناسور تکدی گری را مشاهده کرد.

دخترکان و پسرکانی که به رغم خردیشان، کاسه های طلایی و مسی گدایی در دست دارند و در گوشه و کنار شهر می چرخند، گویی، زرق و برق سکه هایی که از این راه بدست می آورند، قبح گدایی را از یادها برده است.

متکدیانی که همه عشق شان، روشن شدن چراغ قرمز و حرکت در مسیرهای پرترافیک است تا با دود کردن اسپیند، فروش گل و گیاه، پاک کردن شیشه خودروها، پولی به جیب زنند و کاسبی براه اندازند.

این حرفه مذموم اما پردرآمد، کار و کاسبی کسانی شده که به واقع نیازمند و مستحق دریافت کمک نیستند و در سرچهار راهها و گذرهای خاص دارای سرقفلی هستند و از این راه درآمد هنگفتی به دست می آورند.

بررسیها حکایت از آن دارد که ساماندهی کلاف سردرگم تکدی گری در مازندران، علاوه بر ایجاد مراکز و اردوگاههای نگهداری، نیازمند عزم و همدلی دستگاههای مختلف برای مقابله با پدیده شوم گدایی است تا نسخه " جمع آوری، نگهداری و ساماندهی " با روی آوردن دوباره به گدایی، باطل نشود.

فعال کردن سه اردوگاه نگهداری متکدیان در مازندران

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مازندران در زمینه ساماندهی متکدیان در استان به خبرنگار مهر می گوید: یک اردوگاه در ساری برای ساماندهی متکدیان فعال است که به نظر می رسد، کفایت نمی کند.

علی شادمان افزود: در این راستا، مصوبه ای را در کارگروه اجتماعی و فرهنگی گذراندیم تا دو اردوگاه دیگر نگهداری متکدیان در شهرستان آمل و تنکابن نیز در نظر گیریم.

وی اظهار داشت: خوشبختانه مکان مورد نظر برای نگهداری متکدیان در آمل فراهم شد و در حال تجهیز آن هستیم و بزودی افتتاح می شود و در شهرستان تنکابن نیز این اردوگاه فعال می شود.

وی عنوان کرد: نگاه ما اینست که در استان مازندران به دلیل موقعیت ها و جاذبه هایی که وجود دارد، نباید متکدی داشته باشیم و این کار بر چهره استان خدشه وارد می کند.

مازندران بدون متکدی هدف اصلی است

شادمان با بیان اینکه، مازندران بدون تکدی گر از مهمترین برنامه هایی است که در پی تحقق آن هستیم، بیان داشت: باید به سمتی حرکت کنیم تا پدید تکدی گری از چهره زیبای مازندران حذف شود.

مدیرکل دفتر اجتماعی و فرهنگی استانداری مازندران، تهیه اردوگاه را اولین اقدام برای ساماندهی متکدیان برشمرد و گفت: همچنین شهرداران را موضف کردیم تا کلیه کسانیکه تکدی گری می کنند، از سطح شهر جمع آوری کنند.

متکدیان دسته بندی شوند

وی اظهار داشت: وقتی متکدیان به اردوگاهها انتقال داده می شوند باید دسته بندی شوند و بررسی شود که چه میزان نیازمند شغل، معتاد و ... هستند و با توجه به شرایطشان برنامه ریزی شود.

وی با اشاره به اینکه افراد متکدی باید به دامن جامعه بازگردانده شوند، عنوان کرد: فنی و حرفه ای باید آموزشهای مهارتی ارائه دهد، بهزیستی نسبت به ساماندهی اقدام کند و فرمانداران مسئول ستاد ساماندهی متکدیان به شمار می روند و دستگاههای دیگر از جمله بهزیستی، دستگاه قضایی، شهرداری، نیروی انتظامی و ... همکاری داشته شوند.

شادمان یادآورشد: اگر متکدیانی که چند بار جمع آوری شوند و دوباره به کار تکدی گری بپردازند، مجبوریم با افراد حرفه ای در این زمینه، برخورد قضایی و قهریه داشته باشیم.

مدیرکل دفتر اجتماعی و فرهنگی استانداری مازندران بیان داشت: در اردوگاهها کار ساماندهی متکدیان انجام می شود و مشاوران و کارشناسان در این اردوگاهها فعالیت دارند و نگاه ما این است که این افراد دوباره به تکدی گری مشغول نشوند.



مدیرکل اموراجتماعی استانداری مازندران اظهار داشت: با توجه به گردشگر پذیر بودن استان، تلاش بر استفاده از ظرفیت‌ها و تبدیل مازندران به استان بدون متکدی است.



علی شادمان با بیان اینکه به دور از شعار زدگی، باید به واقعیت‌های عینی بپردازیم، تصریح کرد: موانع بازدارنده ساماندهی متکدیان را باید از سر راه برداریم.



مدیر کل امور اجتماعی استاندرای مازندران با اشاره به اینکه نیازمند افزایش هماهنگی میان دستگاه‌ها هستیم، یادآور شد: برخی مواقع در انجام امور غفلت می‌شود و تعمدی در اجرای کار نیست.

شادمان با اشاره به اینکه متکدیان با هر نوع ابزاری که بخواهند به تکدی‌گری بپردازند را جمع آوری می‌کنیم، اظهار داشت: فرقی ندارد متکدی با آلات موسیقی به تکدی‌گری بپردازد یا با هر نوع وسیله دیگر.



مدیر کل امور اجتماعی استاندرای مازندران با بیان اینکه رسانه‌ها ناظران ما در اجرای این طرح هستند، یادآور شد: انتظار داریم رسانه‌ها در سایه تدبیر و امید دولت، در اجرای این طرح در کنار ما باشند.



فرماندار ساری نیز با بیان اینکه دستگاه‌ها، امکانات نگهداری متکدیان را ندارند، گفت: بعد از جمع آوری و قرنطینه متکدیان، پالایش این افراد باید صورت گیرد و دستگاه های مرتبط باید پاسخگو باشند.

جواد واحدی با تاکید به اینکه باید به دنبال کلان نگری در مرکز مازندران باشیم، تصریح کرد: دلیل اینکه ساری به جایگاه واقعی خود به عنوان مرکز مازندران دست نیافته این است که مدیران کلان نگری نکردند.



رئیس شورای شهر ساری گفت: ساماندهی متکدیان، مصوبه هیئت دولت در سال 79 است و وظایف دستگاه ها در آن مصوبه مشخص شده بود.



جمال باقری، با بیان اینکه بهزیستی این مکان را در اختیار موسسه خیریه کیانمهر قرار داد و شهرداری هم نسبت به تجهیز این محل، اقدام کرد، افزود: اجرای این طرح، اثرات خوبی داشته است.

به گزارش مهر، حضور افراد غیربومی و تبعه خارجی در جمع متکدیان شهرهای مازندران، زخم ناسور تکدی گری را در این استان پرجاذبه بیشتر کرده است و طبق اعلام مسئولان شهرستان قائمشهر، این دسته از متکدیان بنابر اظهارات خودشان با شکستن دست و پا مبادرت به گدائی می کردند.

نبود مکانی برای نگهداری متکدیان

در حال حاضر، بیشترین دغدغه مسئولان شهرهای مختلف استان در بحث ساماندهی، نبود مکانی برای نگهداری متکدیان به شمار می رود.

تشکیل کمیته درمانی، امنیتی، حمایتی، آموزش ، اشتغال و کمیته مقابله در ستاد ساماندهی با عضویت دستگاه های اجرائی از جمله راهکارهایی است که می تواند، گره از کار ساماندهی متکدیان در شهرستان باز گشاید.



از سوی دیگر اعمال و اجرای قوانین و مجازات متکدیان حرفه ای در سامان بخشی به این پدیده امری مهم بنظر می رسد و طبق ماده 712 مجازات اسلامی، اگر فرد متکدی برای اولین بار دستگیر شود بین یک تا 3ماه حبس دارد و در صورت ادامه تکدی گری در صورت جمع آوری اموال حاصل از گداائی بر طبق قانون می تواند مصادره شود.