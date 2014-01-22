هفت پروژه گردشگری در ایلام به بهره برداری می رسد

عبدالمالک شنبه زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان ایلام با قدمت و پیشینه تاریخی و وجود آثار متعدد طبیعی یکی از استانهای گردشگر پذیر در کشور است که در سالهای اخیر مورد توجه گردشگران قرار گرفته است.

وی بیان داشت: این استان به واسطه آثار تاریخی و طبیعی نیازمند ایجاد زیرساختهای لازم جهت توسعه بخش گردشگری است که در این راستا میراث فرهنگی استان نسبت به ایجاد امکانات در مناطق مختلف استان اقدام می کند.

شنبه زاده بیان داشت: در ایام دهه فجر سال جاری هفت پروژه توسط اداره میراث فرهنگی استان در بخش گردشگری اجرایی و بهره برداری می رسد.

این مسئول بیان داشت: این پروژه ها در شهرستانهای بدره، آبدانان، ایلام و دهلران است که برای توسعه گردشگری در این مناطق به بهره برداری می رسد که نقش مهمی در زیرساختهای استان دارد.

وی یادآور شد: این پروژه با همکاری دولت و بخش خصوصی در استان ایلام اجرایی می شوند.

720 اثر تاریخی استان ایلام در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است.