به گزارش خبرنگار مهر، در دنیای امروزی که از آن به عنوان دهکده جهانی یاد می شود، گردشگری به عنوان کلیدی برای باز کردن قفل توسعه پایدار کشورها مخصوصا کشورهای جهان سوم محسوب می شود. از سوی دیگر صنعت توریسم نیز به عنوان صنعتی درآمد زا برای کشورها راهگشا بوده و در برخی مواقع درآمد حاصل ازصنعت توریسم و گردشگری بیش از درآمدهای نفتی، نمودار درآمدی کشورها را بالا و پایین می برد.

مبنای توسعه پایدار برای اکثر کشورها لزوم توجه به صنعت گردشگری و توریسم است، در ایران نیز منابع گردشگری زیادی وجود دارد و در صورت برنامه ریزی دقیق می تواند منشاء ثروت زایی و اشتغال ملی محسوب شود و برای دست یافتن به این منظور شناخت دقیق از ظرفیت ها و توانمندی ها در این زمینه باید سرلوحه کار تمام مدیران مربوطه قرار گیرد، به همین دلیل ارائه طرح جامع گردشگری از اهمیت بالایی برخوردار است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز در این زمینه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تهیه طرح جامع گردشگری در استان گفت: طرح جامع گردشگری از اوایل سال 92 به طور جدی مورد توجه اداره کل میراث فرهنگی البرز قرار گرفته است.

ابوالفضل عبیدی در ادامه اظهار داشت: در شهریورماه سال جاری در کارگروه اقتصادی استانداری موضوع تهیه و تدوین طرح جامع گردشگری بررسی و مصوب شد تا نسبت به دعوت از مشاوران صاحب صلاحیت برای مطالعات مقدماتی اقدامات لازم انجام شود.

منطقه نمونه گردشگری دیزین

برای تهیه طرح جامع گردشگری 5 میلیارد ریال اعتبار لازم است

عبیدی یادآور شد: برآورد مالی تدوین طرح جامع گردشگری 5 میلیارد ریال است که مورد موافقت معاونت برنامه ریزی استانداری قرار گرفته است.

مدیرکل اداره کل میراث فرهنگی البرز گفت: پس از تهیه طرح جامع گردشگری می توانیم بسته های سرمایه گذاری در حوزه گردشگری استان را در اختیار سرمایه گذاران بخش خصوصی قرار دهیم.

این مسئول افزود: برای جذب سرمایه گذار در بخش خصوصی نمایشگاه و همایش های تخصصی برگزار می شود.

وی در ادامه با تاکید بر مناطق نمونه گردشگری گفت: 17 منطقه نمونه گردشگری در استان البرز وجود دارد که مصوبه هیئت دولت است.

وی در ادامه اظهار داشت: مناطقی از قبیل فرودگاه آزادی، کوهسار، یاس زیدشت، باغستان، ایران توسعه، اشتهارد، طالقان، چهارباغ، آسمان سوطالقان، سیبان دره برغان، گرمدره، آسارا، عظیمیه، دیزین، برغان؛ سنچ، پارک حیات وحش ایران و دشت شهرستانک دره شهرستانک در استان البرز جزو مناطق نمونه گردشگری هستند.

منطقه نمونه گردشگری روستای برغان

10منطقه از 17 منطقه نمونه گردشگری البرز دارای موافقت نامه تاسیس هستند

عبیدی تاکید کرد: از 17 منطقه نمونه گردشگری البرز 10 منطقه دارای موافقت نامه تاسیس هستند.

وی افزود: مناطقی از جمله فرودگاه آزادی، کوهسار، یاس زیدشت، باغستان، ایران توسعه، چهارباغ، آسمان سوطالقان، دشت شهرستانک، طالقان و عظیمیه جزو مناطق دارای موافقت نامه تاسیس هستند.

مدیرکل اداره کل میراث فرهنگ البرز یادآور شد: مناطق آسارا، اشتهارد، گرمدره، دیزین، برغان و سنج، پارک طبیعت و حیات وحش ایران و سیبان دره برغان فاقد موافقت نامه تاسیس هستند.

وی خاطرنشان کرد: وضعیت مناطق نمونه گردشگری البرز از نظر وضعیت اراضی به دو گونه است، برخی مناطق با مالکیت خصوصی هستند مانند فرودگاه آزادی، کوهسار، یاس زیدشت، چهرباغ، ایران توسعه، آسمان سوطالقان و گرمدره و برخی دیگر مناطقی با مالکیت دولتی از جمله اشتهارد، برغان سنچ، عظیمیه، دیزین، پارک حیات وحش ایران و باغستان.

منطقه نمونه گردشگری فرودگاه آزادی

عدم واگذاری اراضی مورد تصویب هیئت دولت مانع جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی است

عبیدی با اشاره به موانع، مشکلات و فرصت ها در حوزه مناطق نمونه گردشگری در البرز گفت: موانعی از جمله عدم واگذاری اراضی مورد تصویب هیئت دولت بر سر راه جذب سرمایه گذاری در این مناطق وجود دارد و طبق ماده 6 آیین نامه اجرایی نحوه تشکیل و اداره مناطق نمونه گردشگری سازمان ملی زمین و مسکن، شهرداری ها، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و سایر وزارتخانه ها و سازمان های ذیربط موظفند پس از صدور موافقت نامه تاسیس بر حسب درخواست سازمان در حداکثر مدت 2 ماه اراضی دولتی مورد نیاز را برای ایجاد منطقه نمونه گردشگری با رعایت مقرارات مربوطه به سرمایه گذار واگذار نماید.

وی در رابطه با فرصت های شغلی ایجاد شده پس از مرتفع شدن مشکلات و موانع در این زمینه گفت: فرصت های شغلی زیادی به وجود خواهد آمد و در زمینه درآمد ها با افزایش چشمگیری مواجه خواهیم شد و مهاجرت ها نیز کاهش پیدا خواهد کرد و برای 34 هزار نفر اشتغال ایجاد خواهد شد.

عبیدی در پایان تاکید کرد: برای جذب گردشگر چه در بخش داخلی و چه در بخش خارجی باید برنامه ریزی های دقیقی انجام پذیرد و با تامین زیرساخت های لازم به رونق اقتصاد محلی و منطقه ای توجه ویژه ای شود و همچنین ظرفیت های موجود فرهنگی و تاریخی شناسایی و ارتقا داده و معرفی شود، برای همین منظور باید از تخریب فیزیکی آثار جلوگیری به عمل آید.

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گزارش: ساره نوری