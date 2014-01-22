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۲ بهمن ۱۳۹۲، ۸:۴۶

جهاندیده مطرح کرد:

تبدیل پسکرانه های بنادرکشور به کارگاه های بزرگ سازندگی

تبدیل پسکرانه های بنادرکشور به کارگاه های بزرگ سازندگی

بندرعباس - خبرگزاری مهر: عضو هیئت عامل و معاون امور بندری و مناطق ویژه سازمان بنادرو دریانوردی کشور با اشاره به هدفگذاری جذب دو هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری برای سال 93، خواستار تبدیل پسکرانه های بنادر به کارگاه های بزرگ سازندگی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی جهاندیده عصر سه شنبه در آئین تودیع و معارفه مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان بنادر را حلقه اصلی زنجیره تامین کالا توصیف کرد و این مجموعه های اقتصادی را اساس حمل و نقل دانست.

وی ضمن اشاره به جایگاه ویژه حمل و نقل دریایی ادامه داد: تلاش فعالان بندری برای شکوفایی اقتصادی ملی باید اساسی و حسابی باشد زیرا فعالیت های بنادر تا بدانجا اهمیت دارد که با افزایش یا کاهش شاخص ها در این بخش، آثار مثبت و منفی  آن بر روی اقتصاد ملی چشمگیر خواهد بود.

جهاندیده ضمن بیان این مطلب که بنادر تجاری کشور ما در حال تبدیل به بنادر نسل سوم هستند، خاطرنشان کرد:  در بودجه سال 93  سازمان جذب دو هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در بنادر کشور هدفگذاری شده است که رقم قابل توجهی می باشد و باید تلاش کنیم تا این هدف محقق شود.

عضو هیئت عامل و معاون امور بندری و مناطق ویژه سازمان بنادرو دریانوردی کشور در پایان خواستار تبدیل پسکرانه های بنادر به کارگاه های بزرگ سازندگی شد و افزود: باید در این پسکرانه ها شهرهای لجستیکی ایجاد کنیم و بندر شهید رجایی به عنوان بزرگترین بندر تجاری کشور در این زمینه نقشی کلیدی دارد. 

کد مطلب 2219014

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