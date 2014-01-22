تبدیل پسکرانه های بنادرکشور به کارگاه های بزرگ سازندگی

به گزارش خبرنگار مهر، علی جهاندیده عصر سه شنبه در آئین تودیع و معارفه مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان بنادر را حلقه اصلی زنجیره تامین کالا توصیف کرد و این مجموعه های اقتصادی را اساس حمل و نقل دانست.

وی ضمن اشاره به جایگاه ویژه حمل و نقل دریایی ادامه داد: تلاش فعالان بندری برای شکوفایی اقتصادی ملی باید اساسی و حسابی باشد زیرا فعالیت های بنادر تا بدانجا اهمیت دارد که با افزایش یا کاهش شاخص ها در این بخش، آثار مثبت و منفی آن بر روی اقتصاد ملی چشمگیر خواهد بود.

جهاندیده ضمن بیان این مطلب که بنادر تجاری کشور ما در حال تبدیل به بنادر نسل سوم هستند، خاطرنشان کرد: در بودجه سال 93 سازمان جذب دو هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در بنادر کشور هدفگذاری شده است که رقم قابل توجهی می باشد و باید تلاش کنیم تا این هدف محقق شود.

عضو هیئت عامل و معاون امور بندری و مناطق ویژه سازمان بنادرو دریانوردی کشور در پایان خواستار تبدیل پسکرانه های بنادر به کارگاه های بزرگ سازندگی شد و افزود: باید در این پسکرانه ها شهرهای لجستیکی ایجاد کنیم و بندر شهید رجایی به عنوان بزرگترین بندر تجاری کشور در این زمینه نقشی کلیدی دارد.