نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی در قزوین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی سه شنبه شب با حضور مسئولان استان در محل نمایشگاه بین المللی استان افتتاح شد.

علي وحدتي مدير عامل شركت نمايشگاههاي بين المللي استان قزوين در مراسم افتتاح این نمایشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: هفتمين نمایشگاه لوازم خانگی، صوتی و تصویری از یکم لغایت پنجم بهمن ماه در فضايي به مساحت سه هزارو 600 متر مربع با حضور بيش از 50 مشاركت كننده به مدت پنج روز در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی قزوین برپا شده است.

وی افزود: در این نمایشگاه تولید کنندگان و نمایندگیهای لوازم خانگی، صوتی و تصویری از استان های قزوين، تهران، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و اصفهان تولیدات و محصولات خود را در معرض دید عموم مردم قرار داده اند.

این مسئول تصریح کرد: از جمله شرکت ها و نمايندگي هاي معتبر و مطرح مشارکت کننده در این نمایشگاه می توان به سام سونگ، توس فلز البرز،امرسان،استيل البرز، مهیارگاز،ظفر بافت كاشان،سينور،درسا هود، پارس خزر، صنايع نساجي شهباز، نانو آويسا، نانو پاكر، دسيني اشاره کرد.

وحدتی یادآورشد: ارتباط مستقیم بین تولید کننده و مصرف کننده، آشنایی مردم با آخرین تولیدات، ایجاد فضاهای رقابتی به منظور افزایش تنوع انتخاب و دسترسی بهتر به کالاهای مورد نیاز‌ را از جمله اهدف برگزاري اين رويداد اقتصادي است.

هفتمين نمایشگاه لوازم خانگی ، صوتی و تصویری در مدت برگزاري از ساعت 15 الی 21 در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی استان قزوین واقع در بلوار امام خمینی(ره) جنب صدا و سیما پذیرای بازدید علاقه مندان است.