"دنيل بويل" پروژه بي نام درخشش خورشيد را كليد مي زند

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر"، شركت فيلمسازي سرچ لايت پيكچزر اعلام كرد كه فيلمبرداري اين اثردرلوكيشنهاي لندن آغازشد .

اين فيلم كه " پروژه بي نام درخشش خورشيد " نام دارد شاهد همكاري ديگري از" دني بويل " با " الكس گارلند "، نويسنده مطرح سينماست . اين دودرسال 2003 فيلم " 28 روزبعد " را ارائه دادند كه به يك اثرپرفروش تبديل شد .

ازجمله هنرپيشگاني كه حضورشان درپروژه جديد " بويل " قطعي شده مي توان به چهره هايي چون " رز برايني "، " كليف كورتيس "، " كريس ايوانز " و" سيليان مورفي " اشاره كرد .

فيلم " پروژه بي نام درخشش خورشيد " درزمره فيلمهاي علمي – تخيلي جاي دارد ودوراني را ترسيم مي كند كه درآن خورشيد درشرف مرگ است و جهانيان نيزهمراه وي خاموش مي شوند . تنها اميد برجاي مانده يك سفينه فضايي است كه مي تواند هشت مرد وزن موجود را نجات دهد اما درخلال سفرشان درمي يابند كه سفربه اين سادگي كه تصورمي كردند نبوده است .

فيلم " 28 روز بعد " ، ساخته قبلي اين كارگردان درگيشه فروش بالغ بر 75 ميليون دلاربليت فروخت به يكي ازفيلمهاي مطرح سال 2003 تبديل شد ازهمين رو كارشناسان ازهم اينك اعلام كردند كه در انتظارتماشاي فيلم بعدي اين كارگردان هستند واميد بسياري به " پروژه بي نام در خشش خورشيد " دارند. ازديگرفيلمهاي اين كارگردان مي توان به فيلم " ساحل " با شركت " لئوناردو ديكاپريو" اشاره كرد.



