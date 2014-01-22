13 واحد مسکونی در روستای گندم آباد احداث می شود

بهرام علی قلیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در پی بررسی محرومیتهای این روستا مشخص شد ساخت مسکن یکی از نیازمندی های ساکنان بوده و باید تسریع یابد.

وی با بیان اینکه ساخت 13 واحد مسکونی برای 13 خانوار در حال اجرا است، اضافه کرد: چهار واحد تحویل شده و یک واحد در شرف تکمیل و تحویل است.

وی با تاکید به محرومیت این روستا، ادامه داد: پنج خانوار از ساکنان روستا تحت پوشش کمیته امداد بوده و نیمی دیگر که برخوردار از سرپرست هستند در فقر و محرومیت به سر می برند.

رئیس کمیته امداد شهرستان خلخال علت تاخیر در تحویل منازل مسکونی را کمبود اعتبار جهت تکمیل پروژه عنوان کرد و افزود: هر واحد مسکونی 50 متری هزینه ساخت 200 تا 250 میلیون ریالی دارد.

به گفته علی قلیزاده با وجود پرداخت تسهیلات 120 میلیون ریالی به هر خانوار، بسیاری از خانواده ها قادر به تامین مابقی مبلغ ساخت مسکن را ندارند.

وی از پرداخت 15 میلیون ریال از محل منابع امدادی در قالب طرح بهسازی مسکن روستایی بعد از تکمیل هر واحد مسکونی خبر داد و افزود: علاوه بر این برای هر خانوار تحت پوشش کمیته امداد 10 میلیون ریال پرداخت شده است.

علی قلیزاده خواستار توجه دستگاه های مسئول نسبت به تکمیل این پروژه شد و افزود: در حال حاضر وضعیت معیشتی ساکنان روستا در مساکن غیر ایمن نامساعد بوده و باید چاره اندیشی شود.