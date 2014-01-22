نیاز گوشت مرغ در ایام عید با 90 هزار تن ذخیره سازی تامین می شود/ اولویت اتحادیه تشکیل زنجیره تولید است

به گزارش خبرنگار مهر، همه ساله در آستانه فرارسیدن ایام نوروز با افزایش مصرف گوشت مرغ و قرمز از سوی مسئولان اقدامات لازم برای دخیره سازی، افزایش تولید و گاهی واردات صورت می گیرد تا نیازهای جامعه پاسخ داده شود.

سفر یک روزه مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران کشور به استان قزوین فرصتی شد تا ضمن گفتگو با این مسئول در خصوص اقدامات این اتحادیه برای کنترل بازار بررسی هایی انجام شود.

همایون دارابی در گفتگو با خبرنگار مهر وضعیت تولید گوشت مرغ و ذخیره سازی این کالا برای ایام عید را تشریح کرد.

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور گفت: در حال حاضر 22 هزار پرورش دهنده و تولید کننده مرغ گوشتی در کشور فعالیت می کنند.

دارابی بیان کرد: سالانه با یک میلیارد قطعه جوجه ریزی در مرغداری های سراسر کشور و با فعالیت خوب مرغداران پر تلاش سالانه حدود دو میلیون تن گوشت مرغ تولید و به بازار مصرف عرضه می شود.

خودکفایی در تولید گوشت مرغ

وی تصریح کرد: علیرغم آن که میزان مصرف سرانه گوشت مرغ در کشور ایران بالاتر از میزان جهانی است خوشبختانه با تولید قابل توجه این محصول در صنعت تولید گوشت مرغ خودکفا هستیم و صادرات نیز داریم.

این مسئول بیان کرد: در نیمه دوم سال جاری ماهانه 10 هزار تن مازاد مصرف در گوشت مرغ داشتیم که توانستیم این مقدار گوشت مرغ را به کشورهای مجاور از جمله سوریه و عراق صادر کنیم.

وی بیان کرد: در چند ماه گذشته حدود 17 هزار تن مرغ به خارج صادر شده و توانسته ایم در کنار کشورهای تولید کننده عمده خارجی از جمله برزیل و ترکیه رقابتی جدی را سپری کنیم و با عرضه محصولی مرغوب و با کیفیت استقبال مصرف کنندگان خارجی را به دلیل ذبح شرعی و گوشت سالم و با کیفیت جلب کرده و به خوبی با دیگران رقابت کنیم.

متولی کنترل بازار جهاد کشاورزی است

وی در خصوص راههای کنترل بازار و جلوگیری از افزایش قیمت مرغ بویژه در ایام عید نوروز اظهارداشت: خوشبختانه متولی تولید و تنظیم بازار مرغ یک ارگان شده و با تصویب مجلس شورای اسلامی تنظبم بازار هم به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است که می تواند نتایج خوبی داشته باشد.

دارابی گفت: امسال هر چند در اجرا تاخیر داشتیم اما اخیرا این کار سرعت داده شده اما مشکل عمده ما تنظیم بازار است که در برخی از ماهها پیک تولید داریم به دلیل شرایط اقلیمی و تنظیم بازار توسط مرغذاران لذا در برخی ماهها تولید اضافی و برخی ماهها مصرف اضافی داریم که نقش دستگاه متولی تنظیم بازار در این زمینه بسیار مهم و تاثیرگذار است.

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور یادآورشد: جهاد کشاورزی باید اگر مصرف افزایش یافت، تولید اضافه را از بازار جمع کند و جایی که مصرف بالاست به بازار تزریق کند هر چند گاهی اوقات تغییر سیاست ها هم می تواند در تنظیم بازار موثر باشد که تغییر نرخ ارز مرجع به مبادله ای از آن جمله است لذا باید گاهی انتظار افزایش قیمت تمام شده در قیمت گوشت مرغ را داشته باشیم که با برنامه ریزی منطقی و کنترل بازار می توان این موضوع را مهار کرد.

90 هزار تن ذخیره گوشت مرغ منجمد

دارابی به ذخیره سازی گوشت مرغ برای ایام عید اشاره کرد و گفت: در حال حاضر 90 هزار تن ذخیره مرغ منجمد از تولید داخلی داریم که در سردخانه های کشور نگهداری می شود و تولید هم در وضعیت نرمال قرار دارد و مشکلی در مسیر تولید نداریم.

وی افزود: برای ذخیره ایام عید هم پیش بینی لازم صورت گرفته تا در شب عید مشکل نداشته باشیم و با دو سبد کالایی که قرار است توزیع شود و گوشت مرغ هم در آن است برخی از ذخیره سازی ها عرضه می شود و انتظار داریم دستگاه متولی از این بازار مجددا ذخیره سازی کند.

دارابی در خصوص اقدامات اتحادیه برای تامین خوراک طیور اظهارداشت: خوشبختانه به دلیل بالا بودن ظرفیت تولید ذرت داخلی حدود دو میلیون تن ذرت تولید شده و با وارداتی که با شروع دولت جدید در تامین نهاده شکل گرفته وضعیت مطلوبی در نهاده های اصلی دام و طیور که ذرت و سویاست داریم و در بازار رقابتی بین واردکنندگان این محصول وجود دارد که قیمت هم نسبت به قیمت تمام شده و خرید برای وارد کننده قابل قبول است و به شرایط تعادلی نزدیک شده ایم.

وی افزود: همه مولفه های تولید جوجه یک روزه ذرت سویا نهاده ها مرغدار واحد آماده و در خدمت یک تولید خوب است و تنها نکته ای که باید تاکید شود توجه به تنظیم بازار است.

اولویت اتحادیه در سال آینده تشکیل زنجیره تولید

این مسئول گفت: با کمک وزارت جهاد کشاورزی به دنبال این هستیم که در یک شرایط خوب زنجیره های تولید را شکل دهیم.

دارابی اظهارداشت: وقتی خروجی نهایی در واحدهای مرغداری، تنها یک کیلو گوشت مرغ است، واحدهای تولید جوجه یک روزه، کارخانه خوراک دام و کشتارگاه و پرورش دهندگان پراکنده مرغ سعی می کنند در یک فرصت مناسب حداکثر سود را کسب کنند، که این کار به حلقه دیگر تولید آسیب می زند، لذا درصددیم در یک شرایط خوب این زنجیره ها را با شکل مشارکتی یا قراردادی به همدیگر وصل کنیم تا همه در زنجیره سهیم باشند.

دارابی تصریح کرد: به صورت طبیعی تعدادی از این زنجیره ها شکل گرفته اما پیش بینی می کنیم با تشکیل مطلوب و صحیح این زنجیره ها در شرایطی که باید، دولت آن را ایجاد کند از این نوسانات جلوگیری شود.

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور یادآور شد: قزوین از استانهایی است که تولیدکنندگان توانمندی از نظر کمی و کیفی دارد و سطح دانش، آگاهی و نوع تاسیسات جایگاه خوبی دارد لذا ما قزوین را نه برای خود استان بلکه به عنوان یک استان مجاور تهران تامین کننده نیاز پایتخت هم می دانیم و از آن حمایت می کنیم.

جلوخانی: تولید گوشت مرغ با وزن مناسب زمینه را برای صادرات فراهم می کند

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین نیز در این خصوص گفت: با تولید گوشت مرغ با وزن های مناسب زمینه برای صادرات فراهم خواهد شد.

یوسف جلوخانی اظهارداشت: استان قزوین یکی از پایلوت های مهم صنعت مرغداری کشور است که حمایت از این بخش، تاثیر مستقیمی در رشد، ارتقاء جایگاه و بهره وری بیشتر بخش تولید در استان خواهد داشت.

وی هدف از اجرای طرح مناسب سازی وزن کشتار مرغ را بالا بردن کیفیت و اقتصادی کردن گوشت مرغ برای مصرف کننده دانست.

جلوخانی، تعداد مرغداری های موجود در استان را 427 واحد عنوان کرد و افزود: با اجرای این طرح تولید مرغ نیمچه گوشتی با شرایط وزنی یک کیلو و 800 الی دو کیلو و 200 گرم (مرغ زنده) و با دوره پرورش 38 تا 42 روزه زمینه تولید گوشت مرغ آماده به طبخ در وزن های یک کیلو و 300 و یک کیلو و 600 گرم فراهم خواهد شد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با اشاره به ایجاد زمینه لازم برای استفاده شهروندان از گوشت مرغ با اوزان پایین برای ارزش بالای غذایی آن بیان کرد: در حال حاضر فرهنگ غذایی عمومی، بازار را به سمت عرضه گوشت مرغ با اوزان بالا سوق داده و این امر علاوه بر اتلاف منابع تولید، موجب هدر رفتن سرمایه ملی می شود و ارزش غذایی محصول تولیدی را در تا حد چشمگیری کاهش می دهد.

وی همچنین اظهارداشت: اجرایی شدن این طرح کاهش هزینه های تولید، مصرف سوخت و کاهش مصرف واکسن و دارو را نیز برای مرغدار به دنبال خواهد داشت.

جلوخانی گفت: در حال حاضر اهداف توسعه کمی تولید گوشت مرغ در کشور محقق شده است اما همچنان چالش هایی در زمینه کیفیت گوشت مرغ عرضه شده به بازار وجود دارد.

وی همچنین در خصوص فرهنگ سازی و فراهم کردن بستر مناسب در جامعه برای استفاده از محصول تولیدی با کیفیت بالا افزود: جلب توجه مصرف کنندگان برای استفاده از گوشت مرغ با وزن مناسب، نیاز مبرمی به حمایت و همکاری رسانه های ارتباط جمعی جامعه دارد که با تشویق و ترغیب شهروندان به این امر، می توان گام های موثرتری در راستای رشد و توسعه استان برداریم.



صفری: تولید 45 هزار تن گوشت مرغ در استان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص موقعیت دامی استان گفت: استان قزوين به لحاظ موقعيت جغرافيايي و فعاليت بخش هاي مختلف دامي سالانه قادر به توليد بيش از 42هزار تن گوشت قرمز، 45 هزار تن گوشت مرغ، 500 هزار تن شیر، 55 هزار تن تخم مرغ و 486 تن عسل است.

محمدرضا صفری افزود: این استان در زمینه تولید تخم مرغ هم در رتبه چهارم کشوری قرار دارد.

صفری بیان کرد: جمعیت دامی استان هم در حال حاضر چهار میلیون و 161 هزار و 351 راس دام سبک و سنگین است و تعداد واحدهای طیور صنعتی استان شامل 425 واحد مرغ گوشتی، 47 واحد مرغ تخمگذار، 25 واحد مرغ مادر گوشتی و سه واحد مرغ مادر تخمگذار و سه واحد مرغ اجداد گوشتی و دو واحد مرغ اجداد تخمگذار، چهار واحد پرورش شتر مرغ مادر، 11 واحد بوقلمون گوشتی، 12 واحد پرورش پولت و هفت واحد جوجه کشی است.

استان قزوین با داشتن قابلیت های متنوع دام و طیور در صورت برنامه ریزی مناسب قادر است در تنظیم بازار در فرآورده های دامی و گوشت مرغ و قرمز نقش مهمی ایفا کند.

در کنار همه اقدامات انجام شده و با کنترل مصرف می توان امیدوار بود در ایام نوروز و آستانه تعطیلات نوروزی هم مشکل و کمبودی در عرضه گوشت سفید و قرمز مورد نیاز مردم ایجاد نشود.

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گزارش: زینب کلهر