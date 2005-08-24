توسعه علمي سرلوحه همه برنامه هاي توسعه مترقي و پايدار است // توسعه پايدار حاصل همگرايي توسعه علمي، اقتصادي و منابع انساني است

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، در اين بين مولفه توسعه منابع انساني و توسعه علمي جايگاه مهمتري دارند. توسعه منابع انساني بر مبناي توسعه علمي و اتكا به اين دو مولفه از مولفه هاي توسعه پايدار مي تواند كشورها را در زمره كشورهاي پيشرفته قرار دهد. در حالي كه توسعه مادي فقط و فقط با اتكا به داشته هاي طبيعي و موجود در جامعه نمي تواند توسعه پايدار را براي كشورهايي كه به طور ذاتي ثروتمند هستند به ارمغان بياورد.
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توسعه منابع انساني بر مبناي توسعه علمي و اتكا به اين دو مولفه از مولفه هاي توسعه پايدار مي تواند كشورها را در زمره كشورهاي پيشرفته قرار دهد. در حالي كه توسعه مادي فقط و فقط با اتكا به داشته هاي طبيعي و موجود در جامعه نمي تواند توسعه پايدار را براي كشورهايي كه به طور ذاتي ثروتمند هستند به ارمغان بياورد
در چنين شرايطي بحث بودجه هاي علمي كشور به خصوص بخش پژوهش و فن آوري كل كشور و مهمتر از همه دانشگاه ها به ميان مي آيد. معاون پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري كل اعتبار پژوهشي كشور را 600 ميليارد تومان است كه اين مقدار برابر 7/0 توليد ناخالص ملي است. نكته جالب اين كه دكتر منصوري اعلام كرده از اين 600 ميليارد تومان فقط 15 درصد به دانشگاه ها تخصيص مي يابد. يعني از 600 ميليارد تومان تنها 90 ميليارد آن به محل اصلي توسعه علم و دانش و تربيت نيروي انساني متخصص يعني دانشگاه ها اختصاص مي يابد.
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بودجه پژوهشي كشور 620 ميليارد تومان خواند و گفت: در سال 1382 اين ميزان بودجه برابر 53/0 درصد از توليد ناخالص ملي بود. از اين مبلغ 20 درصد به امر تحقيقات و پژوهش در وزارت علوم تخصيص يافت. بنابراين سهم وزارت علوم از بودجه پژوهشي كشور فقط بيست درصد است كه اين درصد پايين بودجه، تغيير نگرش كلي در تخصيص بودجه هاي پژوهشي را ضروري مي كند
از طرفي ديگر در چنين شرايطي كه دانشگاه ها به عنوان اصلي ترين ركن توسعه علمي و توسعه پايدار كشور محسوب مي شوند، دانشگاه هاي كشور در وضعيت خوبي در آسيا و جهان به سر نمي برند. نبايد خودمان را با برگزيده شدن و امتياز آوردن در چند المپياد فريب دهيم. دانشگاه هاي ما حتي در رتبه بندي 200 دانشگاه برتر جايي ندارند. اين آمار بر اساس گزارشي است كه گروه علم سنجي مركز تحقيقات سياست علمي كشور از رتبه بندي دانشگاه هاي جهان منتشر كرده است. تعداد مقالات نمايه شده در ISI، تعداد جايزه هاي نوبل كه اعضاي دانشگاه برنده شده اند، تعداد مقالات چاپ شده در مجلات Science و Nature، تعداد مقالات پراستناد و نسبت عملكرد تحقيقاتي دانشگاه ها در چهار شاخص فوق به تعداد اعضاي هيئت علمي دانشگاه در اين رتبه بندي درنظر گرفته شده است. به اين ترتيب كه در اين رتبه بندي نظر 300 نفر از استادان دانشگاه هاي جهان درباره رتبه بندي دانشگاه ها و رشته ها و كشورهاي مختلف با ضريب 50 درصد، نسبت استنادهاي يك دانشگاه در يك دوره ده ساله به تعداد اعضاي هيئت علمي با ضريب 20 درصد، نسبت هيات علمي به دانشجو با ضريب 20 درصد، درصد اعضاي هيئت علمي بين المللي در هر دانشگاه در كل اعضاي هيئت علمي آن با ضريب 5 درصد و درصد دانشجويان خارجي هر دانشگاه در كل دانشجويان آن با ضريب 5 درصد محاسبه شده است.
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نبايد خودمان را با برگزيده شدن و امتياز آوردن در چند المپياد فريب دهيم. دانشگاه هاي ما حتي در رتبه بندي 200 دانشگاه برتر جايي ندارند
براي دستيابي به اهداف برنامه چهارم توسعه با شعار توسعه مبتني بر دانايي و رسيدن به جايگاه اصلي در منطقه نقش دانشجويان به عنوان گرانقدرترين سرمايه هاي ملي كشور انكار ناپذير است. چرا كه قطعا نقش دانشمندان جوان در توليد علم و به كارگيري اين علم براي سعادت جامعه نقشي حساس و غيرقابل انكار است.
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