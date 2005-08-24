توسعه علمي سرلوحه همه برنامه هاي توسعه مترقي و پايدار است // توسعه پايدار حاصل همگرايي توسعه علمي، اقتصادي و منابع انساني است

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، در اين بين مولفه توسعه منابع انساني و توسعه علمي جايگاه مهمتري دارند. توسعه منابع انساني بر مبناي توسعه علمي و اتكا به اين دو مولفه از مولفه هاي توسعه پايدار مي تواند كشورها را در زمره كشورهاي پيشرفته قرار دهد. در حالي كه توسعه مادي فقط و فقط با اتكا به داشته هاي طبيعي و موجود در جامعه نمي تواند توسعه پايدار را براي كشورهايي كه به طور ذاتي ثروتمند هستند به ارمغان بياورد.

توسعه منابع انساني بر مبناي توسعه علمي و اتكا به اين دو مولفه از مولفه هاي توسعه پايدار مي تواند كشورها را در زمره كشورهاي پيشرفته قرار دهد. در حالي كه توسعه مادي فقط و فقط با اتكا به داشته هاي طبيعي و موجود در جامعه نمي تواند توسعه پايدار را براي كشورهايي كه به طور ذاتي ثروتمند هستند به ارمغان بياورد

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توسعه علمي به عنوان فرايندي حياتي و مهم سرلوحه همه برنامه هاي توسعه مترقي و پايدار قرار دارد. امروزه آموزش و تحقيق در همه وقايع زندگي بشر در يك مدار تعاملي پويا قرار گرفته است. در پرتو اين آموزش ها و پژوهش هاي علمي، انديشه هاي سازنده، دانش و فناوري هاي نوين توليد شده در نهادهاي مختلف علمي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي در خدمت توسعه جوامع قرار مي گيرددر چنين فرايندي هرگونه فعاليت علمي نقشي بسزايي در سياستگذاري، هدايت و برنامه ريزي توسعه يك جامعه بشري ايفا مي كند. بي ترديد تصور درست از توسعه پايدار، آن تصوري است كه بر مبناي تبديل فعاليت هاي پژوهشي به فن آوري و تركيب آن با ساير فعاليت هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استوار شده استبررسي دقيق و موشكافانه فرايند توسعه در كشورهاي مختلف نشانگر اين واقعيت ارزشمند است كه خط و مشي هاي علمي، شروط لازم براي آغاز و شتاب توسعه بوده و تقريبا تمامي كشورهاي پيشرفته و صنعتي در راستاي اقتصاد دانش محور گام برداشته انددانشگاه به دليل ويژگي هاي منحصر به فردي چون برخورداري از نيروي انساني دانش مدار، با انگيزه، كارآمد و با فضيلت محل مناسبي براي توليد و اشاعه دانش و تبديل پژوهش هاي علمي به دارايي فكري و ذخيره هاي بنيادين اقتصادي به شمار مي آيد. به همين خاطر نقش دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي و پژوهشي در برنامه چهارم توسعه اقتصادي كشور كه مبتني بر محور دانايي طراحي شده است، بسيار مهم و حياتي خواهد بوددر چنين شرايطي بحث بودجه هاي علمي كشور به خصوص بخش پژوهش و فن آوري كل كشور و مهمتر از همه دانشگاه ها به ميان مي آيد. معاون پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري كل اعتبار پژوهشي كشور را 600 ميليارد تومان است كه اين مقدار برابر 7/0 توليد ناخالص ملي است. نكته جالب اين كه دكتر منصوري اعلام كرده از اين 600 ميليارد تومان فقط 15 درصد به دانشگاه ها تخصيص مي يابد. يعني از 600 ميليارد تومان تنها 90 ميليارد آن به محل اصلي توسعه علم و دانش و تربيت نيروي انساني متخصص يعني دانشگاه ها اختصاص مي يابد.

بودجه پژوهشي كشور 620 ميليارد تومان خواند و گفت: در سال 1382 اين ميزان بودجه برابر 53/0 درصد از توليد ناخالص ملي بود. از اين مبلغ 20 درصد به امر تحقيقات و پژوهش در وزارت علوم تخصيص يافت. بنابراين سهم وزارت علوم از بودجه پژوهشي كشور فقط بيست درصد است كه اين درصد پايين بودجه، تغيير نگرش كلي در تخصيص بودجه هاي پژوهشي را ضروري مي كند

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كارخانه اي - عضو كميسيون آموزش و تحقيقات - نيز در گفت و گو با خبرنگار دانشگاهي "مهر"، بودجه پژوهشي كشور 620 ميليارد تومان خواند و گفت: در سال 1382 اين ميزان بودجه برابر 53/0 درصد از توليد ناخالص ملي بود. از اين مبلغ 20 درصد به امر تحقيقات و پژوهش در وزارت علوم تخصيص يافت. بنابراين سهم وزارت علوم از بودجه پژوهشي كشور فقط بيست درصد است كه اين درصد پايين بودجه، تغيير نگرش كلي در تخصيص بودجه هاي پژوهشي را ضروري مي كندنكته حائز اهميت ديگر اين است كه از اين بيست درصد تنها دو درصد آن به بخش تحقيقات و پژوهش به صورت متمركز در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اختصاص مي يابد. اين مبلغ براي وزارت خانه اي كه مي خواهد متولي امر تحقيقات در كشور باشد بسيار ناچيز است

از طرفي ديگر در چنين شرايطي كه دانشگاه ها به عنوان اصلي ترين ركن توسعه علمي و توسعه پايدار كشور محسوب مي شوند، دانشگاه هاي كشور در وضعيت خوبي در آسيا و جهان به سر نمي برند. نبايد خودمان را با برگزيده شدن و امتياز آوردن در چند المپياد فريب دهيم. دانشگاه هاي ما حتي در رتبه بندي 200 دانشگاه برتر جايي ندارند. اين آمار بر اساس گزارشي است كه گروه علم سنجي مركز تحقيقات سياست علمي كشور از رتبه بندي دانشگاه هاي جهان منتشر كرده است. تعداد مقالات نمايه شده در ISI، تعداد جايزه هاي نوبل كه اعضاي دانشگاه برنده شده اند، تعداد مقالات چاپ شده در مجلات Science و Nature، تعداد مقالات پراستناد و نسبت عملكرد تحقيقاتي دانشگاه ها در چهار شاخص فوق به تعداد اعضاي هيئت علمي دانشگاه در اين رتبه بندي درنظر گرفته شده است. به اين ترتيب كه در اين رتبه بندي نظر 300 نفر از استادان دانشگاه هاي جهان درباره رتبه بندي دانشگاه ها و رشته ها و كشورهاي مختلف با ضريب 50 درصد، نسبت استنادهاي يك دانشگاه در يك دوره ده ساله به تعداد اعضاي هيئت علمي با ضريب 20 درصد، نسبت هيات علمي به دانشجو با ضريب 20 درصد، درصد اعضاي هيئت علمي بين المللي در هر دانشگاه در كل اعضاي هيئت علمي آن با ضريب 5 درصد و درصد دانشجويان خارجي هر دانشگاه در كل دانشجويان آن با ضريب 5 درصد محاسبه شده است.

نبايد خودمان را با برگزيده شدن و امتياز آوردن در چند المپياد فريب دهيم. دانشگاه هاي ما حتي در رتبه بندي 200 دانشگاه برتر جايي ندارند

در رتبه بندي انجام شده هيچ دانشگاهي از ايران جايي ندارد و اين در حالي است كه دانشگاه هايي از كشورهاي سنگاپور، مالزي، هنگ كنگ و ... در اين فهرست قرار گرفته اند و علي رغم استناد پايين كشورهاي آسيايي و استراليايي افراد دانشگاهي معتقدند تعدادي از دانشگاه هاي اين كشورها داراي كيفيت خوب و قابل قبولي هستند.