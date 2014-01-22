به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر شهرستان شاهرود اظهار کرد: با هدف ترویج فرهنگ عمومی امربه معروف و نهی از منکر در ادارت و ارگانها کلاسهای تذکر لسانی وظیفه همگانی در شاهرود برگزار شده است.
عباس مطهری افزود: این کلاسها با حضور بیش از 60 نفر از نمایندگان و مسئولان ادارات شهرستان در سالن ولایت فرمانداری ویژه شهرستان شاهرود تشکیل میشود.
وی تصریح کرد: این کلاسها هر هفته دوشنبهها از ساعت 7:30 تا 10:30 در سالن ولایت فرمانداری ویژه شهرستان شاهرود و با حضور نمایندگان ادارات دولتی شهرستان و اساتید مجرب شهرستان و استان برگزار میشود.
دبیر ستاد احیا امربه معروف و نهی از منکر شاهرود با بیان اینکه شاهرود جزو 5 شهر برتر کشور در برگزاری این کلاسهاست، افزود: شاهرود بعد از شهرهای قم، تهران، مشهد و اصفهان مقام پنجم شهرهای پیشتاز در اجرای این کلاسها و ایجاد هیئتهای امر به معروف و نهی از منکر در کشور را دارا است.
وی افزود: این کلاسها از اواخر آبان ماه 1392 هر هفته برگزار میشود و در 4 فصل، تبیین فرهنگ امربه معروف و نهی از منکر با توجه به قرآن و سنت،تبیین امر به معروف از نظر روانشناسی و جامعه شناسی، تبیین امربه معروف و تذکرلسانی در جامعه و برگزاری کارگاه آموزش تذکرلسانی برگزار میشود.
مطهری خاطرنشان کرد: با برنامهریزی انجام شده بعد از انجام دوره برای ادارات، کارخانجات، اتحادیهها و اصناف برای اجرای این دوره در نظر گرفته شدهاند که به مرور این دوره و کلاسها برای آنان اجرا میشود.
طرح ابرار حوزه مقاومت بسیج نجف اشرف شاهرود برگزار شد
امام جمعه رودیان در جلسه طرح ابرار حوزه مقاومت بسیج نجف اشرف که با حضور شورای حوزه و فرماندهان پایگاهها این حوزه برگزار شد گفت: تقوا بهترین و موثرترین راه در مراقبت فردی و اجتماعی انسان از بدیها و انحرافات است و باید بدان توجه ویژه کرد.
حجتالاسلام عباس معصومی با اشاره به موضوع تقوا گفت: انسان همیشه و در همه حال در کمین انسانهاست و قم خورده انسانها را گمراه کند، باید بسیار مراقب خود باشیم.
وی افزود: با گفتن (بسم الله) ما میتوانیم از بسیاری از توطئههای شیطان خود را دور سازیم؛ چرا که این کلمات قدرت اعجازی فراوانی دارند که و کلمات خداوندی است و سپری برای ما ایجاد میکنند.
معصومی خاطرنشان کرد: وقتی دانشمندان آب را آزمایش میکنند که تمام قدرت و چینش ساختمان مولوکلی آن تأثیر مثبت از (بسم الله) میگیرد پس این رازی دارد که ما با همین یک کلمه میتوانیم بسیاری از کارهای مهم را انجام دهیم.
امام جمعه رودیان تصریح کرد: پس خداوند آنچه از ما میخواهد تقواست و آن را وسیله اجر و قرب ما به خود و در جامعه ميداند؛ چرا که اهمیت آن از همه چیز والاتر است.
وی بیان کرد: تقوا یعنی انجام واجبات و ترک محرمات الهی است و ترس از خدا راعیت از دو است و هر که چنین کند رستگار میشود و به سعادت دنیوی و اخروی خواهد رسید.
برنامههای شاخص بسیج در روستای بدشت شاهرود تشریح شد
فرمانده حوزه نجف اشرف روديان در جلسه شورای پایگاه قائم آل محمد(عج) روستای بدشت و شورای حوزه که در محل پایگاه این روستا برگزار شد،گفت: توجه به برنامههای شاخص بسیج سبب فرهنگسازی فردی و اجتماعی بسیجیان و جامعه ما خواهد شد.
حسن طالعزاری با اشاره به برنامههای شاخص بسیج گفت: نظام صالحین، هیئتهای امربه معروف و نهی از منکر و شبکه ارتباطی بسیج سه برنامه راهبردی بسیج است که باید بدان توجه شود.
وی افزود: در بحث صالحین پایگاهها قوی عمل کردهاند، اما در موضوع هیئتهای امربه معروف و نهی از منکر و شبکه ارتباطی بسیج متأسفانه خوب عمل نشده است که باید به این موضوعات نیز توجه شود.
فرمانده حوزه مقاومت بسیج نجف اشرف تصریح کرد: ما میخواهیم هر سه موضوع راهبردی بسیج توجه ویژه شود؛ چرا که این سه مقوله میتواند فرهنگسازی فردی اجتماعی بسیجیان و جامعه را رقم بزند.
وی خاطرنشان کرد: شوراهای امربه معروف و نهی از منکر در ساخت جامعه تأثیرگذار هستند و میتواند با فعالیتهای خود جامعه را به سمت معروفات و پرهیز از منکرات سوق دهد که این بسیار مهم است.
طالعزاری با اشاره به جنگ نرم دشمن گفت: امروز ما هم باید خودسازی کنیم و هم جامعه سازی و این دو با هم میتوانند تأثیرگذاری خود را داشته باشند و هم پوشانی كنند.
دوره آموزشی راویان دفاع مقدس در سمنان و شاهرود برگزار ميشود
سرپرست مرکز حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس سپاه استان سمنان گفت: دوره آموزشی راویان دفاع مقدس به همت مرکز حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس به مدت سه روز در دو شهر سمنان و شاهرود در بهمن ماه برگزار میشود.
عبدالحسین محمدی اظهار داشت: اهداف این دوره آموزشی جهت انتقال فرهنگ دفاع مقدس به نسل جوان و استفاده از اساتید مجرب و فرماندهان دفاع مقدس است.
وی افزود: این دوره در شهرستان سمنان در مرکز تربیت و آموزش سپاه قائم(عج) و در شهرستان شاهرود در کانون جوانان بسیج برگزار میشود.
سرپرست مرکز حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس سپاه استان سمنان بیان کرد: از جمله سلسله عملیاتهای دفاع مقدس آغاز تا فتح خرمشهر، فتح خرمشهر تا فتح فاو، فتح فاو تا پایان جنگ، بایدها و نبایدهای جنگ، مخاطبشناسی و فن راویگری و معنویت در دفاع مقدس است.
محمدی ادامه داد: این دوره شامل حال بسیجیان، پاسداران، کلیه اقشار خواهر و برادر دارای مدرک فوق دیپلم به بالا و دارای سن 18 سال به بالا است.
وی بیان کرد: این دوره هر ساله همزمان با اعزام کاروانها به سرزمین نور آغاز ميشود.
حضور حجتالاسلام سعیدی در جمع کارکنان پاسداران شهرستانهای شاهرود و میامی
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جمع کارکنان سپاه نواحی شاهرود و میامی و گروه 10 پدافندهوایی محرم و گردان های امام حسین(ع) در حسینیه ولیعصر(عج) گروه 10 پدافندهوایی محرم شاهرود گفت: همه تلاشهای ما باید برقراری حاکمیت دینی باشد؛ چرا که ما در خط مقدم حفظ ارزشهای اسلام و انقلاب هستیم.
حجتالاسلام والمسلمین علی سعیدی گفت: ما باید از پاسداریمان خوب پاسداری کنیم؛ چرا که این لباس و این مقام و جایگاه در اختیار هر فردی قرار نمیگیرد.
وی افزود: با توجه به این نکته پاسداری الزاماتی را میطلبد و باید دانست که کار نیکو از هر فردی سزاور است ولی از پاسداران سزاوارتر و کار قبیح از همه زشت ولی از پاسداران زشتتر است.
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران خاطر نشان کرد: برای حفظ مقام و شان پاسداری باید سه اصل را مورد توجه قرار دهیم که عبارتند از شرع، عُرف و قیودی که سازمان در نظر میگیرد.
وی تصریح کرد: علاوه بر این نکته دیگر حفظ سرمایه 30 ساله پاسداری است که باید ادامه دار باشد و نباید منحصر به زمان خدمت افراد باشد و باید فراتر نگریست.
سعیدی با بیان اینکه تلاش ما باید برقراری حاکمیت دینی باشد، اظهار کرد: نکته مهمتر اینکه همه تلاشهای ما باید برقراری حاکمیت دینی باشد؛ چرا که ما در خط مقدم حفظ ارزشهای اسلام و انقلاب هستیم.
گردهمایی بسیج خواهران ریحانه الرسول کلاته خیج برگزار شد
استاد حوزه علمیه شاهرود در گردهمایی بسیج خواهران ریحانه الرسول کلاته خیج که در حسینیه اعظم این شهر برگزار شد گفت: پیامبر خاتم(ص) با اخلاق خوش مردم را جذب میکردند و این برجستگی مهم اخلاق و رفتار خوب حضرتشان باعث شد مردم روز به روز به اسلام گرایش پیدا كنند.
حجتالاسلام علی بهرامی گفت: وجود نازنیت رسول الله و امام صادق(ع) نخستين برنامه و کارهایشان تربیت انسانها در جهت اهداف الهی بود و هر دو بزرگوار برای مکارم اخلاق آمدند.
وی افزود: ایشان با اخلاق خوش مردم را جذب میکردند و این برجستگی مهم اخلاق و رفتار خوب حضرتشان باعث شد مردم روز به روز به اسلام گرایش پیدا كنند.
استاد حوزه علمیه شاهرود تصریح کرد: اخلاق نیکو سبب لطافت روح میشود و قلوب را به هم نزدیک میکند و این امر سبب جذب بسیاری به پیامبر و ائمه اطهار شده است.
وی با بیان اینکه اگر ما خود را پیرو پیامبر و امام صادق(ع) میدانیم باید در رفتار و کردار خود اخلاق نیکو و پسنیده داشته باشیم و تلاش کنیم مانند پیامبر و امامان باشیم.
گردهمایی حلقههای صالحین بسیج خواهران ریحانه الرسول بسطام برگزار شد
مربی نظام صالحین بسیج خواهران شاهرود در گردهمایی حلقههای صالحین پایگاه حضرت خدیجه(س) حوزه مقاومت بسیج خواهران ریحانه الرسول که در محل پایگاه بسیج روستای پرو بسطام برگزار شد گفت: در عصر کنونی که بیراهه بسیار است و راه راست قابل تشخیص نیست، فقط بصیرت همراه با معرفت میتواند ما را به راه درست هدایت و رهنمون کند.
لعیا حسینپور با اشاره به تفسیر سوره مبارک حمد اظهار کرد: تمام کارها با نام و یاد خدا شروع میشود و اگر کاری بدون اسم خدا آغاز شود آن کار ابتر و ناتمام میماند و برکت و نتیجه مطلوب را نخواهد داشت.
وی افزود: در سوره حمد که ام الکتاب است ما در آغاز خدا را حمد و ستایش میکنیم و پرستش و تشکر را مخصوص ذات او میدانیم که همه صفات کمال در اوست و نعمتهای بی شمار بر بندگان خود از جن و انس و جامدات و نباتات عنایت کرده است.
مربی نظام صالحین شاهرود تصریح کرد: در سوره ما خدا را مالک روز دین میخوانیم آن روزی که هر انسانی به جزای اعمال خود میرسد و روشنترین برنامهای که در قیامت انجام میشود، برنامه کیفر و پاداش است.
وی خاطرنشان کرد: ما از خدا میخواهیم به صراط مستقیم ما را هدایت کند، راهی که همه انبیا و اولیا و امامان و بندگان برگزیده خدا در آن راه قدم گذاشتهاند و عاقبت بخیر شدهاند.
حسین پور بیان کرد: ما از خدا میخواهیم در راه منحرفان و مورد غضب و عقوبت شدهها ما را قرار ندهد و ما را از این راهها که به ذلالت و گمراهی میرسد محفوظ و مصون كند.
گردهمایی بصیرتی بسیج خواهران روستای قلعه نو خرقان بسطام برگزار شد
فرمانده سابق سپاه شاهرود در گردهمایی بصیرتی پایگاه کوثر حوزه مقاومت بسیج خواهران ریحانه الرسول که با حضور 100 نفر در محل پایگاه بسیج روستای قلعه نو خرقان بسطام برگزار شد گفت: عدالتخواهی و توجه به عدالت باید شاخصه همه مسئولان باشد و در همه کارها و برنامهها عدالت را مورد توجه خود قرار دهند.
حسین ابوترابی گفت: نخبگان حلقه اتصال بین مردم و رهبری هستند و امروز باید به گونهای باشیم که که با درسهایی که از گذشته گرفتهایم به بیراهه نرویم و راه را بشناسیم.
وی افزود: در فتنه همواره حق و باطل مشتبه شده و بصیرت است که چراغ راه در این زمانه است و مردم اگر بصیرت نداشته باشند و پیرو راه رهبری نباشند به بیراهه میروند.
فرمانده سابق سپاه شاهرود تصریح کرد: این بصیرت سبب میشود حق را شناخت و در آن قدم گذاشت و بیراهه را مطرود کرد و توطئههای دشمنان را ناکام کرد.
وی خاطرنشان کرد: هر مسئولی باید دارای شاخصههایی باشد که اول از همه عدالتخواهی باشد؛ چرا که اگر عدالت نباشد ظلم حاکم خواهد شد.
گردهمایی بسیجیان حوزه مقاومت بسیج مساجد و محلات شاهرود برگزار شد
استاد حوزه و دانشگاه شاهرود در گردهمایی بسیجیان حوزه مقاومت بسیج مساجد و محلات علی ابن ابیطالب(ع) شاهرود در حسینیه شهدا این حوزه در سخنانی با تبریک میلاد پیامبر رحمت و امام صادق(ع) گفت: دزد غیرت و حجاب در جامعه اسلامی بسیار زیاد شده است و توطئه دشمنان در این جهت است و باید مراقب بود.
حجتالاسلام سیدمهدی موسویان گفت: امتحان پرودرگار از انسانها به اعمال آنها بستگی دارد و انجام دادن یا ندادن دستورات الهی در امتحان الهی دخیل خواهد بود.
وی افزود: یکی از دستورات الهی به همه انسانها به خصوص دختران داشتن حجاب اسلامی است که البته برای پسران نیز در بعضی از مواقع حجاب صدق میکند و باد رعایت شود.
استاد حوزه و دانشگاه شاهرود خاطرنشان کرد: بسیاری از ائمه معصومین(ع) به خاطر حفظ این امانت الهی یعنی حجاب اسلامی از جان خود صرف نظر کردند تا تمامی دستورات الهی بطور کامل به انسانها برسد.
وی تصریح کرد: انسان موجودی مختار است که صعود یا سقوط آن بسته به اعمال درست و نادرست اوست؛ بنابراين باید مراقب باشیم؛ چرا که دزدان زیادی در راه ما قرار دارند تا ما را چپاول كنند.
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