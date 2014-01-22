شهرهای آبادان و خرمشهر حصار کشی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل زمانی شامگاه گذشته در نشست خبری خود اظهار کرد: هنگامی که پذیرفتیم تا به عنوان هیات مدیره جدید کار خود را آغاز کنیم دو موضوع مطرح شد. نخست آنکه رسالتمان چیست و دیگر آنکه این رسالت را برای خود تعریف کردیم و در این راستا نیز جلسات متعددی را با حضور تمامی اعضای هیات مدیره برگزار کردیم.

وی افزود: نخستین گامی که قصد اجرایی شدنش را داشتیم توسعه جغرافیای منطقه آزاد اروند به تمامی شهرستانهای آبادان و خرمشهر بود که البته با کارهای کارشناسی که صورت گرفت این محدوده به جای شهرستان به شهرهای آبادان و خرمشهر تعمیم داده شد.

زمانی اظهار کرد: در جلساتی متعددی که با وزرا، اعضای شورای عالی مناطق آزاد و رئیس جمهوری داشتیم بارها بر محدوده جدید منطقه آزاد اروند از دهانه فاو تا شلمچه و شهرکهای صنعتی آبادان و خرمشهر تاکید داشتیم که البته مورد توافق قرار نگرفت.

وی با بیان اینکه منطقه آزاد اروند به منظور توسعه شهرهای آبادان و خرمشهر ایجاد شده است، تصریح کرد: نظام به مردم این دو شهر بدهکار است و باید به نوعی این بدهی پرداخت می شد. کار بازسازی این دو شهر به شکل معقولی انجام نشد و نتوانسته بود چهره زنگار گرفته شهر را از جنگزدگی و ویرانی پاک کند به همین دلیل با ایجاد منطقه آزاد در این شهرها موافقت شد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، انجام بازسازی کامل شهرهای آبادان و خرمشهر را در گرو تغییر وضعیت اقتصادی منطقه دانست و یادآور شد: اقتصاد این دو شهر به دلیل بروز جنگ دچار عقب ماندگی شد و اکنون شاهدیم که بالاترین نرخ بیکاری متعلق به این دو شهر است و این در حالیست که زمانی این دو شهر محل مهاجرت کسانی بود که برای کار به این مناطق سفر می کردند.

زمانی ادامه داد: عمده کسانی که پس از خاتمه جنگ به این شهرها برگشتند یا توان اقتصادی مناسبی نداشتند و یا آنکه تحت پوشش سازمانهای حمایتی بودند، به رغم صرف هزینه های فراوان در زمان بازسازی اما شهرهای آبادان وخرمشهر هیچگاه به شکل پیشین خود بازنگشتند و برای جبران همین مسئله بود که در اواخر دولت آقای خاتمی قرار شد تا برای جبران این نقیصه منطقه آزاد اروند تاسیس شود.

وی گفت: ایجاد منطقه آزاد اروند با هدف توسعه اقتصادی، تجاری و بازرگانی و ایجاد اشتغال با تعیین محدوده (قبلی) انجام شد اما این محدوده تعریف شده نه قابل محصور شدن بود و نه آنکه مردم می توانستند از مزایای آن بهره مند شوند و این وضعیت هشت سال ادامه داشت و به رغم طرح در مدیریتها و دولتهای گذشته اما به نتیجه ای نرسیده بود.

زمانی افزود: انجام کار و رسیدن به اهداف سازمانی جز با اصلاح جغرافیای منطقه آزاد اروند صورت نمی گرفت و نفعی نیز برای کسی نداشت به همین دلیل تلاش کردیم تا کار اصلاح جغرافیای منطقه آزاد تجاری، گردشگری و صنعتی اروند شکل بگیرد که خوشبختانه انجام شد و جغرافیای جدید منطقه در زمان حاضر به 34 هزار و 700 هکتار بالغ شد.

شش گیت خروجی در شهرهای آبادان و خرمشهر

وی با بیان اینکه بر اساس قانون گمرک جمهوری اسلامی مناطق آزادی که می خواهند از مزایای منطقه آزاد بودن بهره بگیرند و در شرایط آنان باشند باید محصور باشند، اظهار داشت: برای این منظور ضمن انجام نقشه برداری از محدوده فعلی و تلاش برای ایجاد بسترهای لازم برای کار شش گیت خروجی در شهرهای آبادان و خرمشهر برای آن تعریف شد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند از جاده های آبادان – اهواز، آبادان – ماهشهر، آبادان – اروندکنار ، آبادان – قفاس، خرمشهر – اهواز و امام صادق به سمت اهواز به عنوان شش گیت خروجی پیش بینی شده نام برد و تصریح کرد: به غیر از گیت های یاد شده مابقی محدوده (شهرهای آبادان و خرمشهر) حصار کشی می شوند.

به گفته زمانی منطقه آزاد اروند یکی از بزرگترین مناطق آزاد کشور به لحاظ اتصال به سرزمین اصلی است.

وی یادآور شد: شهرهای آبادان و خرمشهر مزایای فراوانی دارند که می تواند فرصتهای مناسبی را در اختیار سرمایه گذاران، تولید کنندگان، صنعتگران و مردم برای کار، سرمایه گذاری، افزایش تولید و ایجاد اشتغال قرار دهد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند با بیان اینکه عنوان منطقه آزاد صنعتی، تجاری وگردشگری برای اروند تعریف شده است، ادامه داد: این مسئله امکان جذب، تبادل کالا، افزایش تولید و گسترش صنایع را موجب می شود؛ ضمن آنکه منطقه آزاد اروند به جز موقعیت جغرافیایی از زیر ساختهای مناسبی در بخشهای است که مهمترین آنها دسترسی به نیروی انسانی قابل ملاحظه ایست که عمدتا با سواد و متخصص هستند که می تواند از سوی سرمایه گذاران و خارجی ها مورد توجه قرار گیرد.

زمانی با تاکید بر تلاش منطقه آزاد اروند در جهت ارتقای سطح آمادگی ها، آگاهی و دانش افراد به جهت هر چه کاربردی تر کردن توان کاری آنان از تلاش این سازمان در جهت راه اندازی یک واحد دانشگاه صنعتی و قابل رقابت با سایر دانشگاه های صنعتی کشور در این منطقه خبر داد.

معافیت مالیاتی کارکنان دولت در آبادان و خرمشهر

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه برخی مزیتهای منطقه در زمان اعلام قابل اجرا است و برخی دیگر پس از انجام فنس کشی قابلیت اجرایی پیدا می کند از معافیت مالیاتی کارکنان دولتی و غیر دولتی در محدوده منطقه آزاد اروند به عنوان نخستین مزیت قابل اجرای آن نام برد و گفت: آن 10 درصد مالیاتی که پیشتر از حقوق کارکنان کسر می شد از این پس به درآمدهای آنان افزوده خواهد شد.

زمانی، معافیت اصناف و کسبه از پرداخت مالیات که موجب عرضه کالا با قیمت ارزانتر می شود را دیگر مزیت قابل اجرا خواند و افزود: کارخانجات تولیدی نیز می توانند بدون پرداخت مالیات کالاهای خود را عرضه کنند ضمن آنکه این کارخانجات می توانند مواد خام اولیه مورد نیاز خود را بدون پرداخت عوارض گمرکی وارد کنند و این بدان معناست که آنان مشمول قانون ارزش افزوده می شود.

وی از معافیت تمامی پیمانکاران و شرکتهای فعال دارای شناسه ثبت در منطقه آزاد اروند از پرداخت مالیات به عنوان دیگر مزیتها نام برد و گفت: برخورداری از مزیتهای یاد شده سبب کاهش تورم 30 درصدی فعلی در شهرهای آبادان و خرمشهر خواهد شد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند با اشاره به اینکه برخی دیگر مزایا پس از انجام حصارکشی و استقرار گمرک و سازمانهای نظارتی مربوطه در گیت ها شکل اجرایی پیدا می کنند، افزود: بر اساس مصوبه مجلس تمامی مردم سراسر کشور می توانند برای یک بار در طول سال، 80 تا یک صد دلار کالای مورد نیاز(لوازم خانگی) خود را بدون پرداخت عوارض گمرکی از مناطق آزاد خریداری کنند و از آن خارج شوند که این مسئله شامل منطقه آزاد اروند نیز می شود.

زمانی با اشاره به قابل دسترس بودن بازار عراق و نیاز این کشور به انواع کالاها و سایر امکانات اظهار داشت: سرمایه گذاران می توانند ضمن سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند و ایجاد بسترهای کار و توسعه تولیدات خود از مزیت همجواری بازار عراق برای صادرات تولیدات خود بهره ببرند.

وی با اشاره به اقتصاد تک محصولی عراق در زمان فعلی که همانا تکیه بر فروش نفت است، تصریح کرد: عراق به دلیل تولیدات بالای نفتی و درآمدهای حاصل از آن در زمان حاضر به لحاظ نقدینگی در جایگاه مناسبی قرار دارد و این می تواند زمینه ای مناسب برای عرضه تولیدات مورد نیاز مردم این کشور برای کارخانجات تولیدی و صنعتی وصادر کنندگان کالا باشد.

زمانی از برنامه ریزی برای حضور فعال در بازار عراق به عنوان یکی از اهداف منطقه آزاد اروند عنوان کرد و یادآور شد: دولت در اعلام شهرهای آبادان و خرمشهر به عنوان منطقه آزاد نیم نگاهی نیز به بازار عراق داشته است تا سبب رونق آبادان و خرمشهر و حتی عراق شود.

به گفته مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند با انجام و اتمام کار فنس کشی محدوده منطقه آزاد اروند ورود خارجی ها بدون ویزا از طریق فرودگاه، بنادر و مرز خشکی امکان پذیر می شود که این امر محدودیت زمانی ومکانی ندارد.