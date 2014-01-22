به گزارش خبرگزاری مهر، اصول خودآگاهی تاریخی و فهم نسبت عالم دینی با عالم مدرن، از ضروریات هرگونه تأمل نظری درباره شرایط تاریخی و تمدنی انسان امروز است و بر این اساس، «عهد» دورهای است برای فهم بنیادهای تاریخی و معرفتیِ تفکر و اندیشه امروز. مؤسسه آموزشی عهد با برگزاری این دوره تلاش میکند مباحث جدیدی را بر مبنای فهمی متفاوت از آنچه در نظام آموزش عالی غلبه دارد، ارائه کرده و امکان فهمی تازه و انتقادی از علوم انسانی را فراهم کند.
«عهد» شامل چهار نیمسال آموزشی است که هریک در 16 هفته برگزار میشود. دانشپژوهان هر هفته در چهار کلاس و یک جلسه مباحثه گروهی با همراهی مستمر استاد راهنما شرکت خواهند کرد. سطح مقدماتی این دوره، متشکل از دو نیمسال تحصیلی است و دو محور «تاریخ تفکر در عالم غرب» و «تاریخ تفکر در عالم اسلامی» را در سه بُعد «نظامهای معرفتی»، «هنر و ادبیات» و «جامعه، اقتصاد، سیاست» شامل میشود.
سطح پیشرفته نیز در دو نیمسال برگزار شده و طی آن، بهصورت تخصصی و متنمحور به «متافیزیک و فلسفه اسلامی و غرب»، «منطق قدیم و جدید» و همچنین «قرآن و حدیث» پرداخته میشود. پس از گذراندن چهار نیمسال تحصیلی، دانشپژوهان متناسب با رشته تحصیلی و علایق شخصی و نیز در ارتباط با استادان رشته مدّنظر، وارد عرصههای پژوهشی خواهند شد.
علاقهمندان میتوانند تا دهم بهمن، با مراجعه به «پایگاه اطلاعرسانی مؤسسه آموزشی عهد» به آدرس www.ahdamoozesh.blogfa.com یا تماس با شماره تلفن 09387307901، در دوره مقدماتی ثبتنام کنند.
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