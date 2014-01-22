وضعیت 3 استان جنوبی و شرقی کشور در میزان استاد و دانشجو

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر میلی منفرد در نشست آمایش آموزش، پژوهش و فناوری کشور که با شرکت نمایندگان مردم استانهای سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان در مجلس شوراي اسلامي تشکیل شد بر تقویت و احیای هویت فرهنگی و دینی در محیط های دانشگاهی و ارتقای جایگاه و نقش علوم انسانی تاکید کرد.

وی تعداد کل دانشجویان دانشگاههای استان كرمان را 159264 نفر و تعداد کل اعضای هیات علمی اين استان را 1939 نفر اعلام کرد.

معاون آموزشی وزارت علوم، گفت: دانشجویان استان هرمزگان 76159 نفر و تعداد اعضای هیات علمی اين استان 469 نفر است.

وی همچنین درباره تعداد دانشجویان و استادان استان سیستان و بلوچستان به ترتیب به اعداد 90242 و 115 عضو هیات علمی اشاره کرد.

ميلي منفرد، شاخص استاد به دانشجو در دانشگاههای دولتی استان سیستان و بلوچستان 1 به 42، استان هرمزگان 1 به 61 و استان کرمان را 1 به 41 اعلام كرد.