عضويت نماينده قوه قضاييه در شوراي عالي جوانان به تصويب رسيد

به گزارش خبرگزاري مهر ، بر اساس پيشنهاد سازمان ملي جوانان براي عضويت نماينده قوه قضاييه در شوراي عالي جوانان و بررسي آن در پانصد و شصت و پنجمين جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي ، تعداد اعضاي شوراي عالي جوانان به 23 نفر افزايش يافت.
بنابراين گزارش ، با پيوستن نماينده قوه قضاييه در شوراي عالي جوانان زمينه براي برنامه ريزي هاي كامل تر در حوزه هاي آيين دادرسي مربوط به جوانان و جلوگيري از آسيب هاي اجتماعي و جرايمي كه در خصوص دوره جواناني است ، فراهم خواهد شد.
اين گزارش مي افزايد ، با توجه به اصلاحات و تغييراتي كه چند سال گذشته در قوه قضاييه رخ داده است اميدواريم با عضويت نماينده قوه قضاييه در شوراي عالي جوانان زمينه براي برنامه ريزي بازگشت جوانان بزهكار به آغوش خانواده و حضور آنان به عنوان نيروهاي انساني مفيد در جامعه فراهم شود.
نظر شما