به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای هفته هفدهم (ششم مرحله برگشت) مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور طبق روال خیلی از هفتههای دیگر در تهران و از ساعت 15 آغاز خواهد شد. تهران البته در این هفته میزبان دو دیدار از مجموع 6 دیدار است که طی آن تیمهای ته جدولی برای بهبود موقعیت خود مقابل هم صفآرایی میکنند.
در اولین دیدار برگزار شده در تالار بسکتبال آزادی تیم قعرنشین جدول ردهبندی یعنی نیروی زمینی برابر صنایع پتروشیمی صف آرایی میکند. نیروی زمینی هفته گذشته برابر صدرنشین جدول ردهبندی شکست خورد و به همین دلیل با یک پله سقوط مواجه شد. این تیم این شانس را دارد که در پایان این هفته حداقل به جایگاه قبلی خود بازگردد البته اگر مانند مرحله رفت نتیجه دیدار برابر ماهشهریها را واگذار نکند.
افرا خلیج فارس - شهرداری گرگان؛ این دومین دیداری است که فردا در تالار بسکتبال آزادی برگزار میشود و نقش تعیین کننده در موقعیت این دو تیم دارد. هر دو تیم افرا خلیج فارس و شهرداری گرگان میتوانند امیدوار باشند در پایان این هفته از مسابقات صعود حداقلی در جدول ردهبندی داشته باشند و به ترتیب از ردههای نهم و یازدهم بالاتر بروند البته به شرط پیروزی.
در هر صورت مسابقات بسکتبال لیگ برتر هر چه به پایان نیم فصل دوم خود نزدیکتر میشود، رقابت میان ته جدولیها برای رسیدن به موقعیت صعود به پلیآف حساستر پیش میرود. از این رو فردا تالار بسکتبال آزادی میزبان دو دیدار تعیین کننده است؛ دیدارهایی حساس به اندازه ذوبآهن - مهرام.
این دیدار هم یکی از مهمترین دیدارهای این هفته از مسابقات که در سالن ملت اصفهان برگزار میشود که البته هیچ یک از دو تیم انگیزهای برای صعود در آن ندارند حتی اگر با بهترین نتیجه آن را به سود خود تمام کنند. در این میان شکست میتواند جایگاه مهرام را متزلزل کند و چه باعث سقوط یک پلهای این تیم هم شود اما این رقم خوردن چنین نتیجهای هیچ تاثیری در جایگاه ذوب آهن نخواهد داشت. با همه اینها رسیدن به پیروزی هدف دو تیم در این دیدار است.
در هفته هفدهم (ششم مرحله برگشت) مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور پتروشیمی صدرنشین در دیداری که پیشبینی میشود یکطرفه پیگیری شود به مصاف استقلال زرین قشم خواهد رفت و دانشگاه آزاد هم برابر هفت الماس قزوین صف آرایی میکند. شاگردان مهران شاهین طبع همچنان مصمم به کسب پیروزی در دیدارهای خود هستند تا از کوچکترین لغزش احتمالی مهرام برای صعود خود استفاده کنند.
دیگر دیدار این هفته از مسابقات هم میان دو تیم همیاری و ماهان در سالن انقلاب زنجان برگزار میشود. دیداری که در مرحله رفت با برتری قاطع اصفهانیها تمام شد اما به طور حتم آنها برای تکرار این پیروزی کار خیلی راحتی در پیش ندارند.
برنامه دیدارهای هفته هفدهم (ششم مرحله برگشت) مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور و جدول ردهبندی تیمها پیش از برگزاری این دیدارها به این شرح است:
پنجشنبه 92/10/3
*نیروی زمینی - صنایع پتروشیمی ماهشهر (تالار بسکتبال آزادی - ساعت 15)
*ذوبآهن اصفهان - مهرام تهران (سالن ملت اصفهان - ساعت 16)
* پتروشیمی بندرامام - استقلال زرین قشم(سالن اندیشه بندرامام - ساعت 16)
*همیاری زنجان - ماهان اصفهان (سالن انقلاب زنجان - ساعت 16)
*هفت الماس قزوین - دانشگاه آزاد (سالن شهید بابایی قزوین - ساعت 16)
*افراخلیج فارس - شهرداری گرگان (تالار بسکتبال آزادی - ساعت 17)
جدول ردهبندی:
1- پتروشیمی بندرامام (16 بازی، 16 برد، بدون باخت، 32 امتیاز)
2- مهرام تهران (16 بازی، 14 برد، 2 باخت، 30 امتیاز)
3- دانشگاه آزاد (16 بازی، 14 برد، 2 باخت، 30 امتیاز)
4- ذوب آهن اصفهان (16 بازی، 12 برد، 4 باخت، 28 امتیاز)
5- ماهان اصفهان (16 بازی، 9 برد، 7 باخت، 25 امتیاز)
6- همیاری زنجان (16 بازی، 6 برد، 10 باخت، 22 امتیاز)
7- هفت الماس قزوین (16 بازی، 6 برد، 10 باخت، 22 امتیاز)
8- صنایع پتروشیمی ماهشهر (16 بازی، 6 برد، 10 باخت، 22 امتیاز)
9- افرا خلیج فارس (16 بازی، 5 برد، 11 باخت، 21 امتیاز)
10- استقلال زرین قشم (16 بازی، 3 برد، 13 باخت، 19 امتیاز)
11- شهرداری گرگان (16 بازی، 3 برد، 13 باخت، 19 امتیاز)
12- نیروی زمینی (16 بازی، 2 برد، 14 باخت، 18 امتیاز)
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