آموزش و پرورش باید به مناطق دو زبانه بیشتر توجه کند

به گزارش خبرنگار مهر، ماندنی قنواتی شامگاه سه شنبه در هشتمین اجلاس رؤسای ادارات آموزش و پرورش استان خوزستان اظهار کرد: در ارتباط با تاکید بر تحقیق و پژوهش، تهدید ها باید به فرصت و ضعف ها باید به قوت تبدیل شود. توانمند سازی نیروی انسانی هم بسیار مهم است .

وی افزود: اکنون کمبود نیروی انسانی داریم و اجرای طرح ثابت صبح، طرح پایه ششم، اجرای سیستم دوره ای، بازنشستگی پیش از موعد، عدم توازن بین نیروهای مرد و زن و تراز منفی در نقل و انتقالات خارج از استان از جمله عوامل تشدید کننده کمبود نیروی انسانی است که برای رفع هر کدام راه حل خاص خود وجود دارد.

قنواتی در خصوص عمده مشکلات آموزش و پرورش اظهار کرد: اسناد سند تحول بنیادین، ملی و فرا منطقه ای بود و به نیازهای استان و شهرها در آن توجه نشده است. همچنین باید به مناطق دوزبانه باید بیشتر توجه شود

وی افزود: تراکم بالای کلاس ها که ما در استان کمتر منطقه ای را سراغ داریم که کلاسهایشان کمتر از 33 دانش آموز داشته باشند، فقدان کتابخانه های کلاسی غنی و به کارگیری نیروهای خدماتی به منظور کمبود نیرو، وجود دانش آموزان دیرآموز و مشکل دار در مقطع ابتدایی، عدم توسعه واقعی فنی و حرفه ای و کاردانش، عدم وجود پژوهش سرا، کمبود وسایل آزمایشگاهی و کارگاهی، کمبود مشاور، دیر رسیدن کتاب های درسی خصوصاً در کاردانش و فنی و حرفه ای که بعضا تا آبان ماه هم دست دانش آموزان نمی رسد، عدم استقبال نیروی انسانی توانمند در پست مدیریت، کمبود شدید کتابخانه ها در متوسطه اول و دوم، عدم آشنایی دبیران با شیوه های نوین آموزشی، پراکندگی روستایی در بعضی از مناطق و نبود مدارس و مشکل ترک تحصیل برای برخی از دانش آموزان روستایی از جمله چالش های جدی آموزش و پرورش به شمار می رود.