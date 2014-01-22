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۲ بهمن ۱۳۹۲، ۹:۴۴

قنواتی:

آموزش و پرورش باید به مناطق دو زبانه بیشتر توجه کند

آموزش و پرورش باید به مناطق دو زبانه بیشتر توجه کند

اهواز - خبرگزاری مهر: رئیس آموزش و پرورش ماهشهر گفت: باید به مناطق دو زبانه بیشتر توجه شود زیرا یادگیری دانش آموزان در این مناطق در مرحله آغاز تحصیل با مشکل مواجه می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ماندنی قنواتی شامگاه سه شنبه در هشتمین اجلاس رؤسای ادارات آموزش و پرورش استان خوزستان اظهار کرد: در ارتباط با تاکید بر تحقیق و پژوهش، تهدید ها باید به فرصت و ضعف ها باید به قوت تبدیل شود. توانمند سازی نیروی انسانی هم بسیار مهم است .

وی افزود: اکنون کمبود نیروی انسانی داریم و اجرای طرح ثابت صبح، طرح پایه ششم، اجرای سیستم دوره ای، بازنشستگی پیش از موعد، عدم توازن بین نیروهای مرد و زن و تراز منفی در نقل و انتقالات خارج از استان از جمله عوامل تشدید کننده کمبود نیروی انسانی است که برای رفع هر کدام راه حل خاص خود وجود دارد.

قنواتی در خصوص عمده مشکلات آموزش و پرورش اظهار کرد: اسناد سند تحول بنیادین، ملی و فرا منطقه ای بود و به نیازهای استان و شهرها در آن توجه نشده است. همچنین باید به مناطق دوزبانه باید بیشتر توجه شود

وی افزود: تراکم بالای کلاس ها که ما در استان کمتر منطقه ای را سراغ داریم که کلاسهایشان کمتر از 33 دانش آموز داشته باشند، فقدان کتابخانه های کلاسی غنی و به کارگیری نیروهای خدماتی به منظور کمبود نیرو، وجود دانش آموزان دیرآموز و مشکل دار در مقطع ابتدایی، عدم توسعه واقعی فنی و حرفه ای و کاردانش، عدم وجود پژوهش سرا، کمبود وسایل آزمایشگاهی و کارگاهی، کمبود مشاور، دیر رسیدن کتاب های درسی خصوصاً در کاردانش و فنی و حرفه ای که بعضا تا آبان ماه هم دست دانش آموزان نمی رسد، عدم استقبال نیروی انسانی توانمند در پست مدیریت، کمبود شدید کتابخانه ها در متوسطه اول و دوم، عدم آشنایی دبیران با شیوه های نوین آموزشی، پراکندگی روستایی در بعضی از مناطق و نبود مدارس و مشکل ترک تحصیل برای برخی از دانش آموزان روستایی از جمله چالش های جدی آموزش و پرورش به شمار می رود.

کد مطلب 2219101

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