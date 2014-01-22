رضا برون سرپرست این گروه موسیقی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در این کنسرت منتخبی از قطعات سنتی و کلاسیک ایرانی با حضور تعدادی از نوازندگان ایرانی مقیم کشور آلمان برای علاقه‌مندان موسیقی ارائه خواهد شد.

وی درباره اهداف برگزاری این کنسرت توضیح داد: پس از اینکه برای ادامه تحصیل در رشته موسیقی به کشور آلمان سفر کردم تصمیم گرفتم برای معرفی گونه های مختلف موسیقی ایرانی در اروپا به ویژه کشور آلمان اقداماتی را انجام دهم از این رو با ادامه روند فعالیتی گروه موسیقی مهر آوا که از سال 78 در شاهین شهر اصفهان تشکیل شد، تلاش کردم در این عرصه اقداماتی را انجام دهم.

برگزیده چند دوره جشنواره موسیقی جوان کشورمان در معرفی اعضای گروه مهر آوا ادامه داد: در این کنسرت موسیقایی جواد سالخورده نوازنده سازهای کوبه ای، عارف رفعت خواننده و من به عنوان نوازنده سنتور کنسرت را برگزار می کنیم.

برون در بخش پایانی صحبت‌های خود تصریح کرد: تمام سعی گروه مهر آوا برای برگزاری چنین کنسرت هایی شناساندن فرهنگ و موسیقی ایرانی به دیگر کشورهاست که متاسفانه طی این سالها به شدت از آن غافل مانده ایم.