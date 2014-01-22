صادرات 40 هزار تن کالای استاندارد از بازارچه مرزی مهران به عراق

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مددی صبح چهارشنبه در بازدید از مرز مهران اظهار داشت: 40 هزار تن کالای استاندارد از بازارچه مرزی به کشور عراق صادر شده است.

وی افزود : این کالاها شامل سیمان و انواع آجر ، سنگ های ساختمانی ، موزائیک و محصولات فلزی بوده است که طی 9 ماه گذشته از مرز مهران به کشور عراق صادر شده است.

این مسئول بیان داشت: این كالاهای صادراتی پس از بازرسی ها، نظارت و كنترل های مستمر كارشناسان استاندارد و در قالب محموله صادر شده است.

وی به نظارت استاندارد بر کالای وارداتی اشاره کرد و بیان داشت: کارشناسان برای صدور مجوز کالا به داخل کشور، کالای وارداتی را مورد بررسی و آزمایش قرار می دهند.