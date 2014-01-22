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۲ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۱۳

مددی خبر داد:

صادرات 40 هزار تن کالای استاندارد از بازارچه مرزی مهران به عراق

صادرات 40 هزار تن کالای استاندارد از بازارچه مرزی مهران به عراق

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان ایلام از صادرات 40 هزار تن کالای استاندارد از بازارچه مرزی مهران به کشور عراق طی سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مددی صبح چهارشنبه در بازدید از مرز مهران اظهار داشت:  40 هزار تن کالای استاندارد از بازارچه مرزی به کشور عراق صادر شده است.

وی افزود : این کالاها شامل سیمان و انواع آجر ، سنگ های ساختمانی ، موزائیک و محصولات فلزی بوده است که طی 9 ماه گذشته از مرز مهران به کشور عراق صادر شده است.

این مسئول بیان داشت: این كالاهای صادراتی پس از بازرسی ها، نظارت و كنترل های مستمر كارشناسان استاندارد و در قالب محموله صادر شده است.

وی به نظارت استاندارد بر کالای وارداتی اشاره کرد و بیان داشت: کارشناسان برای صدور مجوز کالا به داخل کشور، کالای وارداتی را مورد بررسی و آزمایش قرار می دهند.

 

 

کد مطلب 2219122

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