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۲ بهمن ۱۳۹۲، ۱۰:۱۱

جلایر به مهر خبر داد؛

عملکرد 38 نازل سوخت در آذربایجان غربی مغایر با استاندارد بود

عملکرد 38 نازل سوخت در آذربایجان غربی مغایر با استاندارد بود

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی آذربایجان غربی عملکرد 38 نازل سوخت در ارومیه و میاندوآب را مغایر با استانداردهای تدوین شده طی یک ماه گذشته در استان اعلام کرد.

منصور جلایر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به انجام یک هزار و 170 آزمون بر روی نازلهای توزیع سوخت مایع در آذربایجان غربی طی یک ماه گذشته، افزود: این آزمونها در راستای نظارت بر اوزان و مقیاس های مورد استفاده در سطح جامعه و با توجه به اهمیت روزافزون توزیع فرآورده های نفتی در سطح جایگاه های توزیع سوخت مایع انجام شد.

وی با بیان اینکه در این راستا عملکرد یک هزار و 132 نازل مطابق با استاندارد و عملکرد 37 نازل مربوط به منطقه میاندوآب و 1 نازل مربوط به منطقه ارومیه نیز مغایر با استاندارد بوده، اظهار داشت: نظارت بر نازلهای توزیع سوخت مایع در استان با هماهنگی شرکت های پخش فرآورده های نفتی مناطق ارومیه و میاندوآب و از طریق شرکتهای تائید صلاحیت شده اداره کل به صورت ماهانه برروی تمامی نازل های موجود در سطح استان انجام می شود.

مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی آذربایجان غربی  از صدور 171 پروانه کاربرد علامت استاندارد در سطح استان از ابتدای سالجاری تا کنون خبر داد و اعلام کرد: با صدور این مجوزهای تعداد پروانه هاي معتبر كاربرد علامت استاندارد در سطح استان به 910 فقره افزایش یافت.

جلایر با اعلام اینکه با توجه به اهميت نظارت بر مراكز عرضه و توزيع مصنوعات گرانبها و نقش سرمايه اي اين كالا در جامعه ، از ابتداي سالجاري تعداد 288 مورد بازرسي از مراكز عرضه و توزيع مصنوعات گرانبهای استان انجام شد، گفت: طلاهای بدون کد شناسایی از دیدگاه این نهاد غیراستاندارد و یا قاچاقی محسوب می شوند.

کد مطلب 2219146

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