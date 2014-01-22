تدبير دولت را نبايد با تعجيل عوض كرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضي روزبه در جمع فعالان سياسي اصلاح طلب استان قزوين اظهارداشت: استاندار مجري سياست هاي دولت است و در اين دولت، كارها بر مبناي تدبير و اميد جلو مي رود.

وي ادامه داد: امور مربوط به استان را هر روز با آرامش و وحدت پيگيري مي كنيم تا بتوانيم يک شرايط مطلوبي در استان فراهم كنيم.

روزبه با بيان اينكه نبايد اجازه دهيم وقفه اي در كار مردم به وجود آيد افزود: همه افرادي كه به تدبير و اميد دولت دل بستگي دارند نهايت تلاش را به كار گيرند تا مشكلات به حداقل خود كاهش يابد.

وي تصريح كرد: قزوين استان ويژه اي است و فرصت هاي بسيار مهم و ارزشمندي در اين استان نهفته است كه بايد تلاش شود از آنها به خوبي استفاده شود.

روزبه تاكيد كرد: نگاه ما به سوي آينده و حل مشكلات است و بايد با همين سياست و بهره گيري از تمام ظرفيت ها اين امر را محقق كنيم.

وي با بيان اينكه بايد در كار با تدبير و برنامه جلو رويم بيان کرد: رئیس جمهور در جمع استانداران تكاليفي را بر عهده استانداران گذاشتند كه وظيفه همه ماست منويات ايشان را اجرايي كنيم.

روزبه استانداران را افسران دولت تدبير و اميد ناميد كه مهمترين وظيفه اشان محقق كردن تدبير اين دولت است.