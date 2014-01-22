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۲ بهمن ۱۳۹۲، ۱۰:۲۶

مرتضي روزبه:

تدبير دولت را نبايد با تعجيل عوض كرد

تدبير دولت را نبايد با تعجيل عوض كرد

قزوین - خبرگزاری مهر: استاندار قزوين گفت: سياست دولت بر مبناي تدبير و اميد است اما نبايد تدبير اين دولت را با تعجيل در تصميم گيري ها عوض كرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضي روزبه در جمع فعالان سياسي اصلاح طلب استان قزوين اظهارداشت: استاندار مجري سياست هاي دولت است و در اين دولت، كارها بر مبناي تدبير و اميد جلو مي رود.

وي ادامه داد: امور مربوط به استان را هر روز با آرامش و وحدت پيگيري مي كنيم تا بتوانيم يک شرايط مطلوبي در استان فراهم كنيم.

روزبه با بيان اينكه نبايد اجازه دهيم وقفه اي در كار مردم به وجود آيد افزود: همه افرادي كه به تدبير و اميد دولت دل بستگي دارند نهايت تلاش را به كار گيرند تا مشكلات به حداقل خود كاهش يابد.

وي تصريح كرد: قزوين استان ويژه اي است و فرصت هاي بسيار مهم و ارزشمندي در اين استان نهفته است كه بايد تلاش شود از آنها به خوبي استفاده شود.

روزبه تاكيد كرد: نگاه ما به سوي آينده و حل مشكلات است و بايد با همين سياست و بهره گيري از تمام ظرفيت ها اين امر را محقق كنيم.

وي با بيان اينكه بايد در كار با تدبير و برنامه جلو رويم بيان کرد: رئیس جمهور در جمع استانداران تكاليفي را بر عهده استانداران گذاشتند كه وظيفه همه ماست منويات ايشان را اجرايي كنيم.

روزبه استانداران را افسران دولت تدبير و اميد ناميد كه مهمترين وظيفه اشان محقق كردن تدبير اين دولت است.

کد مطلب 2219153

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