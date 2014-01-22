نخستین هیئت امنای حرم شهدای گمنام استان همدان تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد زمردیان عصر سه شنبه در جلسه کارگروه ساماندهی گلزار شهدا در شهرستان تویسرکان عنوان کرد: در کنار حجم وسیعی از اقدامات و فعالیت های فرهنگی برای معرفی ارزش های گرانقدر سال های حماسه و ایثار، کار تفحص پیکرهای مطهر شهدا در مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس در داخل و خارج از مرزهای ایران اسلامی که مورد تهاجم حزب بعث عراق قرار داشت انجام و منجر به شناسایی خیل عظیمی از فرزندان این مرز و بوم شده است.

وی بیان کرد : تعداد شش هزار نفر از این شهیدان که هویت آنها شناسایی نشده در جای جای ایران اسلامی به عنوان شهید گمنام خاکسپاری شده اند که خود این حرکت به عنوان یک حماسه فرهنگی موجبات برکات فراوانی از جمله افزایش انس و توسل مردم به شهدا، جریان سازی معنوی و ایجاد بستری مناسب جهت پاسداشت میراث عظیم دفاع مقدس و گسترش معارف آن دروان و سیره شهدای گرانقدر گشته است.

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان همدان در ادامه افزود: علاقمندی مردم و مسئولان شهرستان تویسرکان پس از پیگیری های مکرر برای خاکسپاری شهدای گمنام در آن شهرستان منجر به خاکسپاری پیکر هفت شهید گمنام والامقام در تپه نورالشهدا و دانشگاه آزاد اسلامی با حضور با شکوه مردم ولایتمدار آن شهرستان شد.

وی در ادامه افزود: استانداری همدان و بنیاد حفظ آثار مشترکاً مبلغ یک میلیارد تومان برای ساماندهی 9 یادمان در نقاط شهری استان همدان در نظر گرفتند.

زمردیان با بیان اینکه هرچند اعتبار تخصیصی تنها برای ساماندهی و احداث یادمان شهدا در نظر گرفته شده، اما برای پاسداشت مقام والای این شهدا که به فرموده امام راحل "مزارشان دارالشفای آزادگان و قبله گاه اهل یقین خواهد شد"، کافی نیست، گفت: همانگونه که مردم ولایتمدار استان همدان در سال های دفاع مقدس حامی رزمندگان و پشتیبان جبهه های جنگ حق علیه باطل بوده اند بار دیگر با حضور آگاهانه خود در کنار مسئولان اقدام به تشکیل هیئت امنای حرم شهدای گمنام شهر های خود کنند.