نخستين خانه " اسباب بازي" تا دو هفته ديگر افتتاح مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران ، دكتر عباس تقي زاده با اعلام اين خبر افزود: امروزه يكي از اصلي ترين شاخص هاي توسعه يافتگي يك كشور ارتقاي سلامت كودكان بويژه ميزان اميد به زندگي و سلامت روان آنها است و لذا تلاش براي تحقق اين مهم از اولويت هاي كاري ستاد شهر سالم است .

وي تغيير شكل و محتوي بازي ها و اسباب بازي ها را عمده ترين عامل تهديد كننده سلامت روان كودكان عنوان كرد و اظهار داشت: در حال حاضر اغلب سرگرمي ها و بازي كودكان كامپيوتري است و اين نوع از بازي ها فشار رواني و استرس زيادي به بچه ها وارد مي كند و از سوي ديگر به دليل ايستايي و عدم تحرك به هنگام بازي سلامت جسماني كودكان را نيز تهديد مي كند.

به اعتقاد مدير عامل ستاد شهر سالم ، اين نوع از بازي ها كه بعنوان يك فرهنگ جايگزين ديگر بازي ها شده است رشد جسمي ، عاطفي و حركتي كودك را مختل كرده است لذا اين ستاد ، به منظور ارتقاي سلامت كودكان خانه اسباب بازي را تا دو هفته ديگر افتتاح خواهد كرد.

وي اضافه كرد: در انتخاب نوع بازي و اسباب بازي بايد به كسب مهارت هاي زندگي از طريق آن توجه كرد و با توجه به اينكه جامعه از سوي انواع آسيب هاي اجتماعي تهديد مي شود بايد به استفاده ابزاري از اسباب بازي ها براي ايمن سازي كودكان در برابر آسيب هاي اجتماعي توجه كرد .

تقي زاده در ادامه يادآور شد: كسب مهارت هاي آموزشي - حركتي در محيطي با نشاط از جمله اهداف جغرافيايي و محيطي خانه اسباب بازي است و ايجاد فرهنگ استفاده از بازي و اسباب بازي در جهت ارتقاي سطح سلامت روان كودكان و توانمندي هاي كودك در حفظ ارتباطات اجتماعي از ديگر اهداف احداث اين مكان است.

لازم به ذكر است ، نخستين خانه اسباب بازي در منطقه 20 شهرداري و در زميني به مساحت 150 متر مربع احداث شده است.



