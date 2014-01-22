آغاز حالت فوق العاده در تایلند/ رهبر سرخ پوشان به بیمارستان منتقل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیشن، یکی از رهبران اصلی جبهه متحد برای دموکراسی علیه دیکتاتوری موسوم به پیراهن قرمزها صبح امروز چهارشنبه در شمال شرق تایلند مورد اصابت گلوله قرار گرفت و به بیمارستان اطراف محل حادثه منتقل شد.



خبر دیگر اینکه همزمان با افزایش ناآرامی ها در تایلند، دولت موقت خواستار برقراری حالت فوق العاده از امروز چهارشنبه به مدت 60 روز در پایتخت و مناطق اطراف شد.



گفته می شود که این حکم با هدف مقابله با خشونت ها و خونریزی در پی انفجارهای اخیر در پایتخت تایلند صادر شده است.



به نوشته شینهوا، وزارت بهداشت تایلند نیز اعلام کرد که در جریان ناآرامی ها و خشونت ها از 30 نوامبر سال گذشته تا 19 ژانویه، 9 نفر کشته و 554 فرد دیگر زخمی شدند.



مخالفان تایلندی بر این باورند نخست وزیر این کشور عروسکی در دست برادرش یعنی تاکسین شیناواتر بوده که در کودتای 2006 میلادی سرنگون شد و برای رهایی از حکم دو سال زندان به اتهام فساد مالی در خارج از تایلند زندگی می کند.



رویترز نیز از هشدار شماری از برنجکاران در تایلند به دولت برای پیوستن به معترضان ضد دولتی در صورت عدم دریافت پول محصولاتشان خبر داد که با پیوستن این افراد به جمع معترضان در بانکوک تظاهرات ضد دولتی در تایلند شکل جدیدی به خود می گیرد، زیرا این افراد پیشتر از حامیان نخست‌ وزیر بودند.



از سوی دیگر شرکت بزرگ تویوتاموتور نیز تهدید به تجدید نظر در سرمایه‌ گذاری 600 میلیون یورویی خود در تایلند در صورت ادامه ناآرامی‌ ها کرده است.



شایان ذکر است بخش های از شهر بانکوک در کنترل مخالفان شیناواترا نخست وزیر تایلند قرار دارد که این معترضان قصد سرنگونی وی را دارند.