دسترسی الکترونیکی به پرونده های مالیاتی امکان پذیر می شود

به گزارش خبرنگار مهر ، حسن سجودی پیش از ظهر چهارشنبه در همایش تقدیر از سه دستگاه برتر استان در ارائه خدمات الکترونیکی به مردم و تاثیر آن بر حفظ هوای پاک که در سالن اجتماعات اداره کل حفاظت محیط زیست استان برگزار شد٬ اظهار داشت: سازمان امور مالیاتی کشور جهت اجرای طرح جامع مالیاتی در خصوص الکترونیکی کردن خدمات گام هایی برداشته است.

وی افزود: تسلیم اظهار نامه مالیاتی ، ثبت نام و صدور شماره مالیاتی، تسلیم حقوقی لیست حقوق کارکنان و غیره از خدماتی است که بصورت الکترونیکی ارائه می شود.

معاون منابع انسانی امور مالیاتی استان گفت: با الکترونیکی کردن خدمات مراجعه حضوری به دستگاه ها و ادارات دولتی کاهش می یابد و مردم نیز با صرف زمان و هزینه کمتری از خدمات بهره مند می شوند.

وی متذکر شد: افرادی که قصد پرداخت مالیات را دارند حتی می توانند با بهره گیری از خدمات الکترونیکی در منازل خود جهت پرداخت مالیات اقدام کنند.

سجودی تصریح کرد: در آینده نزدیک دسترسی الکترونیکی به پرونده های مالیاتی در استان انجام خواهد شد که در مجموع می توان گفت با ارائه خدمات الکترونیکی می توان جهت حفظ هوای پاک و محیط زیست سالم گام برداشت.