اختصاص 250 صفحه از کتابهای درسی به محیط زیست

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرزاد حمیدی در مراسم هفته هوای پاک که در مدرسه یادمان شهدای مدرسه در منطقه 17 برگزار شد، با بیان این مطلب گفت: هفته هوای پاک بهانه ای برای توسعه فرهنگ توجه به محيط زيست است و در سند چشم انداز و برنامه چهارم توسعه توجه به محيط زيست اشاره شده است .

وي خواستار اقدام جدي در ارتباط با بحث استاندارد سازي سوخت ها و ماشين ها در جهت كاهش آلودگي هاي زيست محيطي شد.

حمیدی با بیان اینکه بايد تلاش كنيم تا محيط زيستي سالم و هوايي پاك و زندگي توام با سلامت را فراهم كنيم، تصریح کرد: نزدیک به 250صفحه از کتاب های مقاطع مختلف تحصیلی به موضوعات زیست محیطی می پردازند و با توجه به وخامت وضع آلودگی هوا در کلانشهرها بایستی با ایجاد فرهنگ صحیح استفاده از منابع انرژی و سوخت به نوعی از بیشتر شدن آلودگی جلوگیری کرد.

معاون وزير كاشت نهال با مشاركت دانش آموزان در بوستان ها را امري مهم در كمك به حفظ محيط زيست ارزيابي كرد.

گسترس مدارس جامع محیط زیست

در ادامه این مراسم محمد درویش معاون سازمان حفاظت محیط زیست نيز ايران را يكي از 5 سرزمين بزرگي از نظر جاذبه هاي طبيعي شاخص است، معرفی کرد و گفت: سربازان گمنام، محيط بان و جنگل باناني نيز وجود دارند، كه براي آباداني ايران عزيز ما تلاش مي كنند و 130 شهيد در اين عرصه نشانگر آن است.

وي از گسترش مدارس جامع محيط زيست خبر داد و گفت: مدارس جامع محيط زيست مثل مدرسه شما كه داراي آبگرمكن هاي خورشيدي و توجه به امور زيست محيطي است بايد گسترش يابند تا محيط زيست به عنوان يك دغدغه ملي مطرح شود و كيفيت زندگي در كشور افزايش يابد.

معاون سازمان محيط زيست همچنين از معاينه فني موتور خانه هاي دستگاه هاي اجرايي و ساختمان هاي دولتي تهران خبر داد و افزود: با هدف بهينه سازي مصرف انرژي و كاهش آلاينده ها و با هماهنگي كه بعمل خواهد آمد، موتورخانه مدارس به صورت رايگان تست و بررسي شده و مورد معاينه فني و عيب يابي قرار مي گيرند.

در پایان نیز اسفندیار چهاربندمدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران گفت: يكي از شاخص هاي توسعه منابع انساني و ارتقاي سطح توسعه در كشور ها حفظ محيط زيست و بهره برداري صحيح از محيط طبيعي است.

وي هواي پاك را منبعي ارزشمند و موثر در حفظ سلامت افراد و پيشگيري از بيماري ها دانست .

مدیرکل آموزش و پرورش شهرتهران تاکید کرد: بحث آلودگی هوا و داشتن هوای پاک امری است که همه ارگان ها و دستگاه های اجرایی بایستی نسبت به آن خود را مسوول بدانند.