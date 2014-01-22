احمد رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: رقابت‌های چهارجانبه کشتی فرنگی نوجوانان با عنوان تورنمنت کوچک کشتی فرنگی کشور در روزهایی که رقابت‌های بین‌المللی کشتی فرنگی جام یادگار امام (ره) در جریان است، برگزار می‌شود و در این مسابقات سه نماینده از قم حضور خواهند یافت.

وی اضافه کرد: رقابت‌های بین‌المللی کشتی فرنگی جام یادگار امام (ره) روزهای 3 و 4 بهمن ماه در تهران برگزار می‌شود و در حین برگزاری این رقابت‌ها یک دوره مسابقات چهارجانبه نوجوانان برگزار خواهد شد که دو کشتی گیر قمی و یک مربی نیز شرکت می کنند.

دبیر هیئت کشتی استان قم افزود: علیرضا نجاتی به عنوان کشتی گیر وزن 42 کیلوگرم در تیم اول با نام «تیم محمد پذیرایی» و علی اصغر شهبازی در وزن 100 کیلوگرم تیم چهارم با نام «تیم رحیم علی آبادی» در مسابقات تورنمنت کوچک کشتی فرنگی کشور حضور می یابند.

وی عنوان داشت: همچنین روح الله میکائیلی مربی تلاشگر و توانمندی قمی نیز به عنوان مربی هدایت تیم چهارم را با همراهی علی بازند از استان سیستان و بلوچستان بر عهده دارد تا کشتی گیران قمی همزمان با برگزاری جام یادگار امام از این میدان برای کسب آمادگی بیشتر بهره ببرند.

رضایی بیان کرد: هدف از برگزاری این مسابقات همزمان با برگزاری دهمین دوره پیکارهای بین المللی کشتی فرنگی جام یادگار امام، ارزیابی کردن میزان آمادگی استعدادهای نوجوان کشتی کشور و آشنا شدن آن‌ها با شرایط برگزاری یک مسابقه بین المللی است.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود به حضور کشتی گیران قمی در مسابقات جام یادگار امام اشاره کرد و افزود: این کشتی گیران از فردا در سالن شهدای هفتم تیر تهران که میزبانی مسابقات بین المللی کشتی جام یادگار امام(ره) و مسابقات چهار جانبه رده سنی نوجوانان را بر عهده دارد به میدان خواهند رفت و با توجه به آمادگی خوبی که دارند نسبت به موفقیت شان در کسب مدال امید زیادی داریم.