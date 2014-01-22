انجمن کلیوی زنجان سطح علمی مربیان بهداشتی را ارتقا می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، یک دوره کلاس آموزش مربیان بهداشت مدارس با هدف ارتقاء سطح علمی آنان در زمینه بیماری های کلیوی برگزار کرد.

فوق تخصص کلیه و داخلی انجمن کلیوی زنجان، علایم و نشانه های بیماری های کلیوی را برشمرد و گفت: تهوع و استفراغ، مشکل در ادرار کردن (احتباس اداري يا سوزش ادرار)، تورم چشم ها و پاها، ‌درد پهلو و کمر درد، خارش سراسر بدن، کاهش اشتها، تکرر ادرار به ويژه در شب، پيدايش خون و پروتئين در ادرار و فشار خون بالا از علايم هشدار دهنده بيماري هاي کليوي است.

بهاره حاجی سلیمی ادامه داد: وجود هر يک از این علائم زنگ خطری برای افراد است و بايد به پزشک متخصص مراجعه کنند.

وی تاکید کرد: عدم توجه به بیماری های کلیوی و پیشگیری از آن، عواقب جبران ناپذیری را به دنبال دارد.

در ادامه مشاور و مسئول روابط عمومی انجمن حمایت از بیماران کلیوی زنجان تصریح کرد: در جهت پیشگیری و ارتقاء سطح آگاهی مربیان و دانش آموزن مدارس، واحد آموزش و پیشگیری این انجمن آمادگی همکاری با آموزش و پرورش زنجان را دارد.

گلزار باباخانی تاکید کرد: مربیان و دانش آموزان مدارس می توانند جهت مشاوره در زمینه های مختلف با انجمن کلیوی زنجان تعامل نمایند.

وی اظهار داشت: مربیان بهداشت مدارس، دانش آموزان دارای علائم بیماری های کلیوی را شناسایی کرده و جهت حمایت های لازم به انجمن بیماران کلیوی زنجان معرفی کنند.

30 نفر از مربیان بهداشت ناحیه یک زنجان در این کلاس آموزشی حضور داشتند.

انجمن کلیوی زنجان، 3 بهمن ماه امسال نیز یک دوره کلاس آموزش مربیان بهداشت برای مربیان بهداشت ناحیه دو آموزش و پرورش برگزار می کند.

ربات پرنده دانشکده فنی و حرفه‌ای سما زنجان به پرواز در آمد

در اولین جشنواره حلقه های علمی بسیج اساتید استان زنجان ربات پرنده دانشکده فنی و حرفه ای سما به پرواز در آمد.



اولین جشنواره حلقه های علمی بسیج اساتید استان زنجان با حضور دکتر طاهری نیا معاونت علمی و پژوهشی سازمان بسیج اساتید کشور ،روسای دانشگاه ها، اساتید و اعضای حلقه‌های علمی در سالن شهید چمران دانشگاه پیام نور مرکز زنجان برگزار شد.



ربات فوق مجهز به سیستم ناوبری پیشرفته جهت حفظ تعادل در هنگام پرواز، سیستم هدایت از راه دور بی سیم بوده و قابلیت پرواز تا ارتفاع تقریبی 400 متر، پرواز بدون نیاز به کاربر، فیلم برداری از محیط، جابجای اجسام، بازدید از خطوط مخابرات و برق، شناسایی ، تشخیص و تعقیب اشیاء یا چهره ، کنترل و هدایت به نقطه مورد نظر با استفاده از GPS را دارد.

دانشکده سما زنجان اولین مرکز آموزش عالی مجری رشته کاردان فنی ربات در استان زنجان است.

سیستم رهگیری خودرو در دانشکده فنی و حرفه ای سما زنجان طراحی و ساخته شد

به مناسبت دهه مبارک فجر سیستم رهگیری خودرو، طراحی و ساخته شده در دانشکده فنی و حرفه ای سما زنجان رو نمایی شد.



تیم پژوهشی گروه الکترونیک دانشکده فنی و حرفه ای سما زنجان به سرپرستی سید حمیدر ضا موسوی مدیر گروه رشته الکترونیک در مدت 6 ماه سیستمی مبتنی بر مکان یابی با استفاده از GPSطراحی نمودند که از بستر GSM (تلفن همراه) برای ارسال موقعیت استفاده می کند.



سید حمیدر ضا موسوی مدیر گروه رشته الکترونیک گفت: این سیستم علاوه بر مکان یابی خودرو می تواند برای مکان یابی کودکان ، افراد مسن و بیماران آلزایمری نیز استفاده شود . تفاوت این سامانه با نمونه های مشابه خارجی در نحوه ارسال و دریافت اطلاعات موقعیت و همچنین محرمانه بودن اطلاعات برای صاحب سیستم می باشد.



موسوی درادامه گفت: کاربران می تواند در وب سایت www.azadgps.ir\gps موقعیت خودرو خود را در نقشه های جهانی گوگل مپ مشاهده نمایند.



وی یادآور شد: طراحی و ساخت این سیستم با حمایتهای بریری معاونت دانشگاه و رئیس مجتمع آموزشی و فرهنگی سما، ریاست و معاونت آموزشی و پژوهشی و واحد پژوهش دانشکده میسر شده است.

گروه الکترونیک دانشکده سما زنجان در طول چند سال اخیر با هدایت اساتید این رشته در ساخت سیستم های الکترونیکی و رباتیک جهت ایجاد مهارت مناسب در دانشجویان پیشرو بوده است.