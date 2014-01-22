10 هزار دانش آموز همداني در مسابقه نقاشي شركت مي كنند

حسن اسلاميان در گفتگو با خبرنگار مهر جشنواره زمستاني را ميراث ماندگار شركت سياحتي عليصدر مطرح كرد و ادامه داد: جشنواره زمستاني در استان همدان براي نخستين بار شش سال پيش به پيشنهاد شركت سياحتي عليصدر و با حمايت هاي استانداري و همكاري ميراث فرهنگي همدان برگزار شد.

وي با بیان اينكه اگر چه در چند سال گذشته به خاطر عدم بارش برف آن گونه كه انتظار مي رفت از فرصت جشنواره زمستاني استفاده نشد و گردشگري زمستانه رونق نيافت، ابراز امیدواری كرد امسال با توجه به بارش برف با اجراي برنامه هاي متنوع، جذاب و خدمات بهتر و بيشتر ميهمانان و گردشگران روزهاي خوشي را در استان همدان سپري كنند.

مديرعامل شركت سياحتي عليصدر عنوان كرد: در ايام برگزاري جشنوراه زمستاني و به مناسبت اعياد اسلامي و همچنين دهه فجر بازديد از غار شگفت انگيز عليصدر براي تمامي بازديد كنندگان از اول تا 30 بهمن ماه با 50 درصد تخفيف انجام مي شود.

اسلاميان به ذكر خدماتي كه در ايام برگزاري جشنواره زمستاني ارائه خواهد شد پرداخت و ابراز داشت: پروازهاي فوق سبك با تخفيف 30 درصد و ثبت نام متقاضيان در دوره هاي آموزش خلباني هواپيماهاي فوق سبك با تخفيف 10 درصدي ارائه خدمات خواهند كرد.

وي جشنواره زمستاني را بهترين فرصت براي ايجادشور و نشاط بین خانواده ها و به ویژه کودکان و نوجوانان برشمرد و افزود: ساخت آدم برفی، پرواز بادبادکها، جنگ شادی و جشنواره غذاهای سنتی از دیگر برنامه های پیش بینی شده در جشنواره زمستانی است که در مجتمع توریستی و تفریحی عباس آباد انجام خواهد شد.

حسن اسلامیان به توزیع 10 هزار برگ نقاشی در بین دانش اموزان مقطع ابتدایی اشاره کرد و گفت: 10 هزار برگ نقاشی در بین این دانش آموزان توزیع شده که بعد از تکمیل و ارسال نقاشی ها به شرکت سیاحتی علیصدر به قید قرعه به نقاشی های برگزیده جوایزی اهدا می کند.

وی همچنین از توزیع دو هزار جلد نشریه ویژه کودکان در مدارس مربوطه خبر داد.