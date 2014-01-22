آغاز بررسی طرح اصلاح ساختارنظام بیمه سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر، دکترعلی ربیعی در جمع مدیران سازمان بیمه سلامت ، گفت: با توجه به سیاست های دولت درخصوص تعمیم درگسترش بیمه همگانی سلامت وتاکید رئیس جمهوردرتحقق این امر نیازمند طرح جامعی هستیم که این موضوع در شورای عالی بیمه درحال بررسی است .
وی افزود: باهماهنگی های انجام شده با وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ،ابعاد مختلف طرح با بهره گیری از نظرکارشناسان مجرب درحال بررسی است .
وزیرتعاون،کارورفاه اجتماعی ادامه داد: این طرح باهدف کاهش پرداخت سهم بیماران با تجمیع اعتبارات سلامت تدوین شده است که سازمان بیمه سلامت به عنوان مجری ، بیمه پایه را برای تمام آحاد جامعه فراهم می کند .
ربیعی با تاکید برلزوم تدوین الزامات اجرایی این طرح خاطرنشان کرد :ساختارنظام بیمه ای باید برای اجرای این طرح گسترده آماده تحول باشد واستانداردهای اجرایی طرح باید توسط سازمان بیمه سلامت ارائه گردد.
وی افزود: همکاریهای گسترده میان سازمان تامین اجتماعی وبیمه سلامت در دست بررسی و طراحی است و هیات مدیره این سازمانها جلسات مستمر و فشرده ای را برگزار نموده اند تا بتواند کیفیت خدمات بیمه درمانی کشور را متحول سازد و تجمیع اطلاعات این دو سازمان که از مسایل اساسی بیمه درمان است تا پایان امسال اجرایی می شود.
وی اجرای طرح نظام بیمه همگانی را نیازمند اصلاح فرهنگ و رویکردهای جامعه ونظام سلامت دانست و یاد آورشد: مدیران سازمان بیمه سلامت باید با حضور موثربرافکارعمومی رویکرد اصلاح فرهنگ سلامت را مورد اهتمام قراردهند .
وزیرتعاون،کارورفاه اجتماعی با تاکید برافزایش روحیه کار و فعالیت درسازمان ها گفت: باید نسبت به کار،دیدگاهی متفاوت داشته باشیم چرا که به عنوان مدیر وظیفه داریم دررفتارهایمان تحول ایجاد کنیم.
ربیعی با بیان اینکه نیازمند بهبود روش ها در وزارتخانه و سازمان های تابعه هستیم خاطر نشان کرد:در این برهه زمانی باید بیش از پیش نسبت به کار نگرشی خدمت گذارانه داشته باشیم.
وی با تاکید بر ایجاد تعهد سازمانی گفت: کار بادوام کاری عقلایی است به این معنا که کارها و امور سازمان باید به طور منظم تداوم داشته باشد و وزارتخانه به این منظور برنامه ای منظم و سالیانه برای ملاقات با مدیران سازمان ها تدوین کرده است.
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