قیمت منطقی نفت برای بودجه سال آینده 90 تا 95 دلار است

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بررسی چشم انداز وضعیت بازار نفت خام در سال 2014 و پیش بینی قیمت نفت خام در لایحه بودجه سال 1393 اعلام کرد: میزان رشد اقتصادی جهان بر اساس پیش بینی های اوپک از 9/2 درصد در سال 2013 به 5/3 درصد در سال 2014 خواهد رسید.

بخش اعظم رشد اقتصادی جهان در سال آینده از سوی کشورهای غیرعضو سازمان همکاری های اقتصادی(OECD) خواهد بود، به طوری که رشد اقتصادی کشورهایی مانند چین و هند در سال آینده به ترتیب 8/7 و 6/5 درصد خواهد بود. بررسی وضعیت بازار جهانی نفت خام در سال جاری میلادی نشان می دهد متوسط عرضه و تقاضای جهانی نفت در سال جاری به ترتیب 29/90 و 8/89 میلیون بشکه در روز بوده و پیش بینی می شود در سال آینده با 08/1 و 2/2 درصد رشد به حدود 27/91 و 84/90 میلیون بشکه در روز برسد.

بنابراین در سال آینده بازار نفت با مازاد عرضه کمتری مواجه خواهد شد به طوری که میزان تراز عرضه و تقاضا از 49/0 میلیون بشکه در روز در سال جاری به 43/0 میلیون بشکه در روز در 2014 خواهد رسید. این در حالی است که میزان عرضه غیراوپک به دلیل افزایش تولید از سوی کشورهای آمریکا، کانادا، سودان ، قزاقستان ، روسیه و کلمبیا رشد خواهد یافت، اما میزان عرضه نفت اوپک تغییر محسوسی نخواهد داشت.

باتوجه به وجود مازاد عرضه نفت در سال 2014 میلادی ، همچنین افزایش برداشت ایالات متحده آمریکا از ذخایر نامتعارف نفتی ، قیمت جهانی نفت در سال آینده میلادی روند کاهشی را تجربه خواهد کرد. برای مثال قیمت نفت و ست تگزاس اینتر مدیت آمریکا در ماه های اخیر به تدریج کاهش یافته و پیش بینی می شود میانگین قیمت آن در سال 2014 ، به حدود 95 دلار به ازای هر بشکه برسد. همچنین قیمت نفت سبد اوپک نیز در ماه های اخیر کاهش یافته و در سال آینده به متوسط 100 دلار به ازای هر بشکه خواهد رسید.

این در حالی است که متوسط بهای نفت اورال روسیه از 107 دلار به ازای هر بشکه در سال 2013 به بشکه ای 113 دلار در سال آینده افزایش خواهد یافت. لذا منطقی است بهای نفت برای بودجه یک ساله کشورهای صادرکننده بین 90 تا 95 دلار به ازای هر بشکه در نظر گرفته شود.

