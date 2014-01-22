آمریکا و روسیه 67 رزمایش مشترک برگزار می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدای روسیه، به موجب این توافقنامه تمامی تجهیزات و سلاح های دو کشور در رزمایش هایی که قرار است برگزار شوند مورد استفاده قرار می گیرند.

این توافقنامه روز سه شنبه در بروکسل به امضای "مارتین دمپسی" رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، و "والری گراسیموف" همتای روسی وی رسید. در همین رابطه پنتاگون (وزارت دفاع آمریکا) اعلام کرد که به موجب این توافقنامه دو کشور 67 رزمایش مشترک برگزار می کنند.

پنتاگون هیچ اشاره ای به تاریخ برگزاری این 67 رزمایش نکرده است.

ژنرال دمپسی نیز در این خصوص گفت : به موجب این توافق نیروهای نظامی دو کشور تمریناتی را با یکدیگر انجام می هند. انجام رزمایش های مشترک هوایی، دریایی و زمینی نیز در این برنامه وجود دارد، اما تعداد نیروهایی که در آن شرکت می کنند، اندک بوده و فقط در سطح گردان از نیروی انسانی استفاده خواهد شد.

این توافق در حالی امضا شده که قرار است از امروز چهارشنبه نشست دو روزه مقامات دفاعی کشورهای عضو ناتو (سازمان آتلانتیک شمالی) در بروکسل آغاز شود. محورهای این نشست دو روزه افغانستان، کوزوو و همچنین همکاری با روسیه است.

ناتو در حال آماده کردن مقدمات خروج از افغانستان است از همین رو نقش روسیه در این کشور جنگ زده بیشتر می شود بر همین اساس ناتو تلاش می کند تا با افزایش همکاری های خود با مسکو تا حدی از وضعیت افغانستان بعد از سال 2014 مطمئن شود.