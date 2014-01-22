ارتقا رتبه خوزستان در زمینه تراکم راه در کشور/ اولویت استان تکمیل پروژه های نیمه تمام است

بهرام سیف در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از نظر تراکم راهها استان خوزستان تا دو سال گذشته دارای رتبه 14 در سطح کشور بود که پس از توسعه راهها و ساماندهی مسیرهای جاده ای در سطح استان توانستیم این جایگاه را به رتبه 11 در کشور ارتقا دهیم که هم اکنون نیز ارتقا این رتبه به مقام ششم کشوری در دستور کار پنج ساله اداره کل راه و شهرسازی استان قرار دارد.



وی افزود: از جمله اقداماتی که می تواند در ارتقا سطح کیفی راهها در استان و همچنین ارتقا رتبه کشوری خوزستان کمک کند ساماندهی و بهسازی جاده ها و نصب علائم ایمنی در راهها و افزایش تعداد جاده ها است که اقداماتی که تاکنون در این زمینه صورت گرفته توانسته است با کاهش تصادفات جاده ای خوزستان را در جایگاه پنج استان نخست کشور قرار دهد.



مدیر ساخت و توسعه راه های اداره کل راه و شهرسازی خوزستان با بیان اینکه رسیدگی به جاده های استان به تخصیص اعتبارات کافی نیاز دارد، گفت: با توجه به شرایط موجود هر گونه اعتباری که برای ساماندهی راههای استان در نظر گرفته شود فقط به تکمیل پروژه های ناتمام و در دست اجرا اختصاص می یابد و این اولویت کاری این اداره در سطح استان است و تا تکمیل این پروژه ها در خصوص آغاز پروژه های جدید اقدامی نخواهد کرد.



سیف تصریح کرد: اعتبار مورد نیاز برای تکمیل پروژه های راه سازی در سطح استان 50هزار میلیارد ریال است که تا کنون با تامین 20 درصد این اعتبار این مبلغ صرف تکمیل پروژهای ناتمام استان شده است.



وی در خصوص وضعیت راهها و جاده های استان عنوان کرد: عدم توازن مواصلاتی عرضه و تقاضا در سطح استان موجب استفاده بیش از حد از جاده ها و در نتیجه فرسایش آنها شده که خوزستان از نظر شاخص بهره برداری در جاده ها با توجه به میزان بالای کامیون ها و وسایط نقلیه ای که در این محورها تردد می کنند، رتبه سوم کشوری را دارا است.



مدیر ساخت و توسعه راه های اداره کل راه و شهرسازی خوزستان با اشاره به تامین بودجه امسال این اداره از محل منابع استانی و ملی میزان این بودجه را 600 میلیارد ریال اعلام کرد و همچنین از مطالبات 980 میلیلردی پیمانکاران استان خبر داد و گفت: سعی بر این است که مطالبات آنها از طریق تامین اعتبار از محل فروش اوراق مشارکت پرداخت شود.

