انتخاب استاندار خراسان رضوی در پیچ و تاب تصمیم دولت/ لزوم هماهنگی با مسئولان استان

جواد آرینمنش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: انتخاب استاندار خراسان رضوی هنوز در پیچ و تاب تصمیمهای هیئت دولت باقی مانده و به نظر میرسد هماهنگی دولت با نماینده تام الاختیار ولی فقیه در خراسان رضوی روند انتخاب استاندار را سرعت میدهد.
آرینمنش با اشاره به ابقا استاندار فعلی محمد حسین فروزانمهر ادامه داد: هر استانداری که انتخاب می شود باید در راستای سیاستها و ماموریتها و وعدههای دولت اقدام کند بنابراین انتظار میرود در صورت ابقا استاندار فعلی او اهداف و برنامههای این دولت را دنبال کند.
وی بیان کرد: دولت در نهایت باید به روند تصمیمگیری خود سرعت دهد تا از این طریق اهداف و طرحهای این استان به نتایج مطلوبی برسد.
آرینمنش با اشاره به آثار سوء بلاتکلیفی خراسان رضوی به دلیل عدم انتخاب استاندار، بیان کرد: تضعیف جایگاه مدیریت استان، فقدان جسارت، نداشتن اعتماد به نفس لازم در تصمیم گیری ها، عدم پیگیری مجدانه امور و تضییع حقوق، عقب افتادگی امور استان و احساس تزلزل و بی ثباتی در مدیریتهای میانی از نتایج مشخص نشدن مدیر استان خراسان رضوی است.
وی ادامه داد: 5 ماه فرصت کافی و خوبی برای تثبیت یا تغییر استاندار خراسان رضوی بود اما تاکنون به دلایل متعدد و دقت عمل دولت، مدیر این استان انتخاب نشده است.
دبیر جبهه پیروان خط امام و رهبری در خراسان رضوی تصریح کرد: دولت پس از گذشت 5 ماه هنوز تکلیف استاندار خراسان رضوی را مشخص نکرده و این امر سبب ضایع شدن حق و حقوق مردم این استان شده است لذا انتظار میرود دولت هر چه زودتر به نتیجه نهایی و قطعی برسد.
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