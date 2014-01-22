به گزارش خبرنگار مهر، صاحبنظران در این شماره تلاش کردهاند در قالب مقالهها و بحث و گفتگوهایی، ابعاد تازهای از این بحران را - که بخش مهمی از تحولات امروز جهان به ویژه جهان اسلام و خاورمیانه را تحت تاثیر خود قرار داده است - مورد موشکافی و تجزیه و تحلیل قرار دهند.
مهمترین بخش این فصل، میزگرد اصلی نشریه است که در آن بحران سوریه و معادلات قدرت خاورمیانه به بحث و گفت و گو پیرامون تحولات این کشور پرداختهاند. بیشتر صاحبنظران تحولات سوریه را در دورههای زمانی مختلف مورد بررسی قرار داده و به نقش آفرینی قدرتهای بزرگ منطقه نیز اشارههایی کردهاند.
روند تحولات نظامی در صحنه درگیریها، نقش آمریکا، رژیم صهیونیستی، اتحادیه اروپا، ترکیه، قطر، عربستان و جهان عرب و از سویی کشورهای حامی سوریه مانند روسیه، چین، ایران و جنبش حزب الله در این گفتگو و حتی در مقالههای ارائه شده در نشریه فرهنگ اسلامی مورد واکاوی قرار گرفته است.
فصل مشترک دیدگاههای صاحبنظران در این شماره بر این نکته تاکید دارد که بحران سوریه با راه حلهای نظامی به نتیجه نمیرسد و بسیاری از قدرتهای منطقه نیز با توجه به موفقیتهای نظامی دولت سوریه در صحنه جنگ و اختلاف نظرهای مخالفان به این نتیجه رسیدهاند که پایان این بحران تنها از طریق مذاکره بین طرفهای درگیر به امکانپذیر است.
از دیگر مطالب ششمین شماره این نشریه با محوریت سوریه، میتوان به نقش گروههای سلفی و تکفیری و گسترش و تقویت گروههای تندرو و خشونت طلب اشاره کرد. در همین بخش، گاهشماری از مهمترین حوادث سوریه از 7 بهمن 1389 تاکنون ارائه شده و دکتر حسین رویوران در مقالهای به «چالشهای متعدد اردن از بحران سوریه» نگاهی انداخته است.
«سقوط قوانین بین الملل در سوریه» نوشته آرش عابدی، «سوریه و افول قدرت آمریکا؛ تغییرات قدرت در نظام بینالملل» نوشته توحیدهاشمی و مقالهای از دکتر «امینمحمد حطیط» با عنوان «سوریه و تاوان پیروزی در جنگ اکتبر» منتشر شده در روزنامه الثوره دمشق عنوان مطالب بخشهای دیگری از این نشریه را تشکیل میدهد.