فیلم کوتاه "دست های مهربان" در ابرکوه اکران شد

حمیدرضا بصیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همزمان با نزدیک شدن به ایام چهارمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات در اصفهان، فیلم "دستهای مهربان" در اکران خصوصی با حضور عوامل و دست اندرکاران تولید فیلم در سالن آمفی تئاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ابرکوه به نمایش در آمد.

وی بیان کرد: نویسندگی و کارگردانی این فیلم را عباس عارفی بر عهده داشته است.

کارشناس هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ابرکوه افزود: فیلم "دستهای مهربان" داستان کودکی را روایت می کند که به علت فقر مالی و اعتیاد پدرش قادر به پرداخت پولی که معلم از او درخواست کرده نیست.

بصیری ادامه داد: پسر بچه تا پشت در مدرسه می آید اما نمی تواند وارد مدرسه شود چون پولی با خود نیاورده است و در این حال یکی از همکلاسی های او با دیدن این صحنه به خانه برمی گردد و با شکستن قلک خود، پولی را که همکلاسیش به آن نیاز دارد به او می دهد تا مانند دیگر بچه ها به مدرسه و کلاس برگردد.

این کارشناس اظهار داشت: داستان فیلم "دستهای مهربان" گر چه کلیشه ای جلوه می کند اما به عنوان تجربه ای از یک فیلمساز نوپا که قصد شرکت در جشنواره های ارزشی را دارد، قابل تقدیر است.

بصیری گفت: از سال گذشته تاکنون شاهد ساخت بیش از 20 فیلم کوتاه از عمدتأ هنرمندان جوان ابرکوهی بوده ایم که تعدادی از آن ها در جشنواره های فیلم کوتاه نیز شرکت کرده اند.

وی افزود: برخی از این فیلم ها موفقیت هایی نیز در این جشنواره ها کسب کرده اند.