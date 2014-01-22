مسابقه بزرگ کتابخوانی دهه فجر، اردبیل و انقلاب برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم دبیر پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی اردبیل در جمع مدیران کتابخانه های عمومی استان اضافه کرد: این مسابقه به صورت آنلاین برگزار خواهد شد.

وی خواستار همکاری نهادهای فرهنگی و آموزشی از جمله آموزش و پرورش، کانون پرورش فکری، کانون مساجد، بسیج و تبلیغات اسلامی جهت برگزاری مسابقه سراسری کتابخوانی اردبیل شد و افزود: این سازمان ها با محوریت کتابخانه های عمومی در برگزاری مسابقه بزرگ کتابخوانی مشارکت کنند.

فرماندار اردبیل ترویج فرهنگ مطالعه و ترغیب شهروندان به سمت کتاب و کتابخوانی را از اهداف این طرح برشمرد و یادآور شد: شبکه کتابخوانان حرفه ای فضای مجازی مناسب و استاندارد برای مطالعه و شرکت در مسابقات کتابخوانی است که باید از این ظرفیت در استان به صورت مطلوب بهره گرفت.

وی تاکید کرد که علاوه بر نهادهای فرهنگی بانک های عامل استان نیز که رویکرد ارزشی و دغدغه فرهنگی دارند می توانند با حمایت مالی از این برنامه فرهنگی، در طرح مذکور مشارکت داشته باشند.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان اردبیل نیز در این جلسه از وجود امکانات گسترده فرهنگی در شبکه کتابخوانان حرفه ای خبر داد و متذکر شد: این شبکه با نظارت امور فرهنگی نهاد کتابخانه ها راه اندازی شده و قابلیت دانلود و مطالعه بیش از 400 هزار عنوان کتاب را فراهم آورده است.

صادق فرهمندامین با اشاره به توسعه کتابخوانی آنلاین در استان تصریح کرد: این نهاد در طول یک سال گذشته بیش از شش میلیون تومان هدیه نقدی به برندگان استانی مسابقات کتابخوانی آنلاین که از طریق این شبکه برگزار شده، اهداء کرده است.

وی ادامه داد: با توجه به تلاش کتابخانه های عمومی استان در جهت نهادینه کردن فرهنگ مطالعه در استان، این نهاد آمادگی دارد با مشارکت سایر دستگاههای فرهنگی و نهادهای حمایت کننده مالی، نسبت به برگزاری مسابقه بزرگ کتابخوانی با موضوع دهه فجر، انقلاب اسلامی و استان اردبیل اقدام کند.