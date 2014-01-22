  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۱۵

هاشمی عنوان کرد:

سیستان و بلوچستان از موقعیت فرامرزی ممتازی در بخش ترانزیت برخوردار است

سیستان و بلوچستان از موقعیت فرامرزی ممتازی در بخش ترانزیت برخوردار است

زاهدان-خبرگزاری مهر، استاندار سیستان و بلوچستان گفت: دسترسی به آب‌های بین‌المللی و مجاورت با حوزه شبه‌قاره هند و امکانات بالقوه اقتصادی و موجود موقعیت فرامرزی و ممتازی را برای این استان به همراه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اوسط هاشمی صبح چهارشنبه در ادامه سفر خود به جنوب استان در بازدید از محور ترانزیتی چابهار-بندرعباس اظهار داشت: سیستان و بلوچستان به واسطه موقعیت جغرافیایی خود شرایط ویژه‌ای از نظر نقش آفرینی در مبادلات منطقه‌ای و فرامنطقه ای کالا و تعامل و ارتباط با حوزه‌های پیرامونی به خصوص کشور های واقع در شمال و شرق خود دارا است.

هاشمی بیان داشت: مجاورت این استان با منطقه ژئوپولیتیک خلیج فارس و آبهای بین المللی، همسایگی با کشورهای پاکستان و افغانستان، همجواری با حوزه شبه قاره هند و همچنین امکانات بالقوه اقتصادی و ترانزیتی از جمله بنادرموجب ایجاد موقعیت تجارت فرامرزی ممتاز برای استان شده است.

وی با اشاره به اینکه توسعه و بسط صنعت حمل و نقل و ترانزیت زمینه رشد استان را بیش از گذشته فراهم خواهد ساخت ادامه داد: توسعه راه‌ها علاوه‌بر تسهیل در راستای دسترسی به بازارهای جهانی و داخلی موجب رونق گردشگری، کارآفرینی، جذب سرمایه گذاران و تولید ثروت خواهد شد.

هاشمی بیان داشت: اهمیت سرشار این استان به عنوان یک معبر ترانزیتی مهم که در یک سمت آن اقتصاد حوزه خلیج فارس با یک تراز بالای تجاری و بازرگانی قرار دارد و در جهت دیگر به دلیل وجود بازارهای متنوع مصرف می تواند سهم این استان را در تولید ثروت ناخالص کشور برجسته سازد.

 

 

کد مطلب 2219255

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه