اعلام تلفات ارتش آمریکا در جنگ/ طالبان افراد ربوده شده در هرات را آزاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، آسوشیتدپرس از کشته شدن دو هزار و 168 نفر از اعضای ارتش آمریکا و زخمی شدن 19 هزار و 573 نفر از سال 2001 تا 21 ژانویه 2014 (اول بهمن ماه) در افغانستان خبر داد، این درحالیست که پنتاگون شمار تلفات را دو هزار و 170 نفر اعلام کرده است.



وزارت دفاع آمریکا همچنین از کشته شدن 134 نفر در جریان حمایت از عملیات نجات و آزادی در خارج از افغانستان خبر داد و گزارش داد همچنین 11 نفر از این افراد در جریان حمله خصمانه جان خود را از دست دادند.



به نوشته شینهوا، وزارت کشور افغانستان در بیانیه ای اعلام کرد در جریان عملیات پلیس با حمایت ارتش در 24 ساعت گذشته در بخشهای مختلف این کشور 16 شبه نظامی کشته و شش فرد دیگر بازداشت شدند.



هنوز هیچ گزارشی درباره تلفات نیروهای امنیتی منتشر نشده و سرکردگان طالبان نیز در این باره اظهار نظر نکرده اند.



به نوشته رویترز، طالبان افغانستان روز گذشته 63 نفر از اعضای سازمان مین روبی را که در ولایت هرات در غرب این کشور ربوده بود، آزاد کرد.



بر این اساس شورای طالبان با رهبران محلی افغانستان رایزنی کرده و سپس سرکردگان شبه نظامیان با اعضای این گروه برای آزادی کارمندان این سازمان ارتباط برقرار کردند.



طالبان افغانستان 63 کارمند سازمان غیر دولتی موسوم به هولو تراست را در منطقه ماروا در 60 کیلومتری شرق شهر هرات در غرب این کشور ربودند.



مقامات افغانی اعلام کردند که 10 عضو طالبان وارد دو اتومبیل شده و کارمندان را به زور وارد چندین خودرو کرده و سپس متواری شدند.



پس از واگذاری مسئولیت برقراری امنیت از نیروهای ناتو به نیروهای افغانی از ژوئن گذشته تاکنون طالبان بر شمار حملات خود در این کشور افزوده اند.