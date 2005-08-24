تحريم هاي اعمال شده ايالات متحده هيچ تأثيري بر دسترسي به كالاهاي بين المللي در ايران ندارد

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر"، شان پن مي نويسد: قرار ملاقاتي با مهدي هاشمي مدير ستاد تبليغاتي و فرزند اكبر هاشمي رفسنجاني رييس جمهور اسبق داشتيم . او مردي بي تكلف است، اندكي تنومند و تقريباً خوشحال از بدست آمدن فرصتي نه براي پاسخ دادن به پرسش هاي ما، بلكه براي حدس زدن آنها. درباره موضوع هاي متفاوتي حرف زديم، از مقاصد هسته اي ايران تا حقوق زنان، پروسه انتخابات و تاريخ تنش هاي موجود ميان دو ملت. تقريباً در تمام موارد، او پرسش هاي ما را به خودمان ارجاع داد. "تعداد نامزدهاي شما كمتر از ماست"، "شما انرژي هسته اي داريد". نورمن سولومون اين نكته را گرفت و با اشاره به آمار بالاي مبتلايان به سرطان در مجاورت تأسيسات هسته اي ما نتيجه گيري كرد كه شايد ما هم اشتباه كرده باشيم. رفسنجاني جوان پاسخ داد: "ما اشتباه هاي شما را دوست داريم". موضوع سلاح هاي هسته اي لبخندي كنايه آميز بر چهره او نشاند : "چرا دولت ايالات متحده فشارهاي خود را بر ما ادامه مي دهد و در كارهايمان دخالت مي كند؟ اين امريكا بود كه سلاح هاي شيميايي استفاده شده عليه 10 هزار نفر از مردم حلبچه عراق را توليد كرد" (تنها شش هفته پس از رويدادهاي وحشتناك حلبچه، رونالد ريگان فرستاده ويژه خاورميانه خود، دانلد رامسفلد وزير دفاع فعلي، را به نزد صدام حسين فرستاد تا اين خبر را به او بدهد كه ايالات متحده، عراق را از فهرست كشورهاي تروريستي خود خارج كرده است. اين ديدار با آن صحنه معروف و حالا ديگر شرم آور دست دادن رامسفلد و صدام در يادها مانده است) .





مقابل دانشگاه تهران

شان پن اضافه مي كند: درحال حاضر ايالات متحده 12 ميليارد دلار از دارايي هاي ايران را بلوكه كرده. پيشنهاد رفسنجاني جوان اين بود كه آزادسازي آن دارايي ها مي تواند يك گام خوب براي عادي سازي روابط ميان ايالات متحده و ايران باشد.

بعد از او چيزي شنيدم كه واقعاً گوشهايم را تيز كرد. با آسودگي بهت آوري گفت : "تنها چهار يا پنج نفر ناراضي سياسي در زندان هاي ايران هستند. حتي شما هم در ايالات متحده خبرنگاراني در زندان داريد، احتمالاً به همان تعداد، و چند نفر هم هر روز تهديد مي شوند . در ايالات متحده شوراي نگهبان شما ثروتمندان هستند. تفاوت چنداني ديده نمي شود" . او مدعي تعادل ميان رفتار ايرانيان در قبال آزادي مطبوعات و آنچه در ايالات متحده است شد. بر آن شدم سختكوشانه اين پيشنهاد را مورد مطالعه قرار بدهم و در دل نگران پرونده مت كوپر و جوديت ميلر و، به صورت جداگانه، وجود چتري از ترديد روي سر رابرت نوواك در بازگشت به كشور بودم. (قانون ايران روزنامه نگاران را وادار به افشاي منبع خود در پي درخواست حكومت مي كند. تصميم دادگاه عالي ما هم در سال 1972 همين را از روزنامه نگاران ايالات متحده مي خواهد). در حالي كه شايد زبان حكم دادگاه خاكستري باشد، اما امروز ميلر براي امتناع از افشاي منبع خود در زندان نشسته است.



وي مي نويسد : حمله اطلاعاتي عليه يك ميهمان سطح بالا همه را مشغول نگه مي دارد. روزنامه نگاران از فرصت استفاده مي كنند تا با فنون خاورميانه اي خود با شما صحبت كنند. اگر احساس كنند خوش صحبت نيستي، مطالبي طردكننده عليه تو در ستون ها و وبلاگ هايشان مي نويسند. در همه اين چيزها، ضمير انسان اطلاعات را تحت تأثير قرار مي دهد. (ماجراي موسوم به "پليم گيت" در ژوييه 2003 و با چاپ ستوني در يكي از روزنامه هاي ايالات متحده به قلم رابرت نوواك درباره هويت والري نيلسن پليم، همسر سفير سابق دولت امريكا در كشور افريقايي نيجر، آغاز شد. متيو كوپر و جوديت ميلر، خبرنگاران هفته نامه تايم و روزنامه واشنگتن پست، هم دو تن از شش خبرنگار درگير در اين ماجرا بودند كه دادگاه آنها را مجبور به افشاي منبع خبري شان كرده بود. ميلر به دليل امتناع از تن دادن به خواسته قاضي فدرال به زندان افتاد و كوپر نام كارل روو را به عنوان افشا كننده هويت واقعي پليم اعلام كرد. طبق قوانين ايالات متحده، افشاي هويت مأموران سازمان جاسوسي امريكا جرم است / مترجم) .



ستاره سينماي هاليوود در بخش ديگر گزارش سفرش به تهران مي نويسد : دير وقت عصر جمعه، به دنبال ديدار با مهدي رفسنجاني، قرار بود يك رالي در دفتر مركزي ستاد تبليغاتي رفسنجاني بزرگ در الهيه، منطقه شمالي و ثروتمند تهران، برگزار شود. كافه هايي در فضاي باز، خودروهاي زيبا و خانه هاي شيك و مدرن. از ميان خيابان هاي شهر شلوغ حدود 40 دقيقه با خودرو رفتيم تا به دامنه هاي الهيه رسيديم. كنار يك كافه پارك كرديم و داخل شديم.



شان پن سفرنامه اش را اينچنين ادامه مي دهد : يك مكان كوچك و كولي وار بود، اما در عين حال پاكيزه و با كلاس. مشتريان هم همينطور. سه زن در ميز كنار ما نشسته بودند. از آنها پرسيديم آيا دوست دارند با ما درباره انتخابات حرف بزنند. از پيشنهاد ما خوشحال هم شدند . مردي از يكي از ميزهاي مجاور براي مدتي كوتاه به ما پيوست و چنين گفت : "اين كشور پس از جنگ ايران و عراق در وضعيت سوگواري مطلق بود. ما يك نسل كامل از ايرانيان را از دست داده بوديم. اگر مي خواهيد كشور ما را بشناسيد، نبايد اين را فراموش كنيد" . مرد به سخنان خود ادامه داد و در تشريح واكنش مردم به پيروزي تيم ملي فوتبال ايران مقابل بحرين گفت : "شما بايد تصاوير آن را ديده باشيد. تصور نمي كنم مردم ما دوباره تا اين اندازه شاد شوند. مرد جوان از اينكه به حرفهايش گوش كرديم تشكر كرد و رفت .



وي مي نويسد: در جايي از گفتگوي ما مردي حدوداً چهل و چند ساله با لباسي تيره و راه راه نزديك همراهم(ريس ارليچ) شد و چيزي در گوش او زمزمه كرد. وقتي مرد به سر ميزش كنار پنجره بازگشت، از زنان براي وقتي كه با ما گذراندند تشكر كرديم و آنها به ميز خود برگشتند. مي پرسم: "آن مرد چه مي خواست ريس؟" معلوم مي شود كه مرد مرا شناخته و مي تواند ملاقاتي با حسن خميني، نوه آيت الله خميني ترتيب بدهد. او گفت كه مي تواند ترتيب مصاحبه اي با پدر مهدي، علي اكبر هاشمي رفسنجاني، را هم برايم بدهد.



پن در ادامه مي نويسد : اگر امكان مصاحبه با رفسنجاني و حسن خميني بود، البته كه ما مي خواستيم در آنها شركت كنيم. اين دو شخصيت هاي بزرگي بودند ، اما ما مي خواستيم مراقب باشيم تا در دام نيفيتم و خيلي ها بودند كه براي رسيدن به مقاصد خود به سادگي شرايطي را برايمان فراهم مي آوردند تا حس بي ثبات بودن ايران را در ما تقويت كنند.





ستاره هاليوودي در بازار تهران قدم مي زند

پن در ادامه مي نويسد : شنبه صبح. به طرف بازار بزرگ در منتهي اليه جنوبي تهران رفتيم. كوچه هاي پوشيده آن در مسافت تقريبي پنج مايل گسترده شده است. چندين مسجد در بازار وجود دارد، اما جايگاه اصلي بازار به عنوان مركز تجارت است، مكاني با مغازه هاي متعدد و قدمتي تاريخي. مردها فرش هاي تازه بافته شده را از ميان جمعيت روي چرخ دستي حمل مي كردند. در مغازه ها سفال، نقره، تجهيزات الكترونيكي و لباس هاي زنانه به فروش مي رسيد. دالان هاي بزرگ سفالي و سقف هاي آجري. مغازه هاي طلافروشي. در مدخل بازار يك كتابفروش بود كه زندگينامه رييس جمهور بوش و سناتور هيلاري كيلنتن را با ترجمه فارسي مي فروخت.



شان پن سفرنامه اش را چنين ادامه مي دهد : در نخستين سفر من به بغداد، پيش از جنگ، ديدن آثار تحريم هاي ايالات متحده بسيار آسان بود. آنچه تأسف آور و نه شگفت انگيز بود اينكه وقتي در جريان جنگ هاي موسوم به چريكي به بغداد بازگشتم، اوضاع به مراتب بدتر شده بود. بحث هاي بسياري درباره اثرگذاري تحريم ها وجود دارد. از نظر من، آثار بلند مدت تحريم ها فقط مردم يك كشور را ناچار به پرداخت هزينه هاي آن مي كند. ترديدي نيست كه صدام حسين عوايدي را كه بايد به مردم كشورش مي رسيد غارت مي كرد و اين بر فقر كشور او مي افزود. با وجود اين، تحريم ها عليه عراق شديد بود و خريد كالاهاي استاندارد را سخت و در بسياري از موارد غيرممكن مي كرد. اما در مورد ايران اين قضيه صادق نيست. ايران كشوري ثروتمند است و تحريم هاي اعمال شده از سوي ايالات متحده هيچ تأثير بر دسترسي به كالاهاي امريكايي و بين المللي نمي گذارد، بجز مواري كه توانايي پرداخت آن وجود ندارد. اگر شما يك مرسدس بنز بخواهيد، مي توانيد آن را با واسطه از دبي وارد كنيد.