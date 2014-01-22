  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۲ بهمن ۱۳۹۲، ۱۳:۲۴

اولین رسانه اینترنتی موسیقی از ارشاد مجوز گرفت/ آنلاین کنسرت ببینید

اولین رسانه اینترنتی موسیقی از ارشاد مجوز گرفت/ آنلاین کنسرت ببینید

اولین رسانه اینترنتی موسیقی کشور با دریافت مجوز از مرکز موسیقی وزارت ارشاد فعالیت خود را با هدف ارائه آثار شنیداری حوزه موسیقی آغاز می‌کند.

فریبرز سفردوست مدیر موسسه شکوه موسیقی ایرانیان و مجری طرح این پروژه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این رسانه اینترنتی که شنبه 28 دی ماه مجوز رسمی خود را از مرکز موسیقی وزارت ارشاد دریافت کرده است رسانه ای فراگیر برای نمایش و ارائه آثار شنیداری و تصویری حوزه موسیقی کشورمان اعم از کنسرت ها، آلبوم های موسیقی و برنامه های اجرا شده در این بخش است که با رعایت قوانین مربوط به حقوق مولفین و مصنفین آثار موسیقایی برای مخاطبان ارائه می شود.

وی گفت: این رسانه اینرنتی که با نام «رسانه موسیقی ایرانیان» در فضای مجازی بارگذاری خواهد شد دربرگیرنده نمایش تمامی کنسرت‌های موسیقی درجه ممتاز، درجه دو و حتی درجه سه است که این فضا می تواند یکی از بهترین فرصت ها برای ارائه کارهای گروه‌های جوان و مستعد حوزه موسیقی ایرانی و پاپ باشد که تاکنون فرصت کمتری برای دیده شدن داشتند.

مدیر موسسه شکوه موسیقی ایرانیان خاطر نشان کرد: با توجه به برنامه‌ریزی هایی که انجام گرفته کاربران این رسانه اینترنتی می توانند با پرداخت یک صدم قیمت این کنسرت ها و البته موافقتی که تولیدکنندگان آثار برای عرضه محصولاتشان اعلام می‌کنند، نسبت به دیدن آثار موسیقایی اقدام کنند. این فضا می تواند برای هنردوستانی که در شهرستانها حضور دارند و یا استطاعت خرید بلیت حضوری کنسرت های موسیقی را ندارند عرصه خوبی باشد.

سفردوست درباره نحوه فروش و ارائه کنسرت های زنده در این رسانه اینرنتی بخش خصوصی تصریح کرد: به طور حتم برای اجراهای زنده اینترنتی کنسرت ها هم برنامه های مختلفی را در نظر گرفته‌ایم که می تواند موجب تقویت موسیقی باشد. این در حالی است که برای اجراها و کنسرت های قدیمی خوانندگان مطرح سالهای اخیر و کنسرت های مجازی با خوانندگان سه بعدی نیز برنامه‌های مختلفی داریم که به زودی در یک نشست خبری جزییات آن را اعلام می کنم.

وی در پایان تاکید کرد: تمام آثار ارائه شده در این فضای مجازی آثاری هستند که با مجوز تولیدکنندگان اثر و همچنین مجوز مرکز موسیقی وزارت ارشاد در سایت بارگذاری خواهد شد بنابراین تمامی کلیپ ها و آثار غیر مجازی که در خارج از کشور تولید می شوند در ردیف خدمات ارائه آثار ما قرار ندارند.

کد مطلب 2219322

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه