اولین رسانه اینترنتی موسیقی از ارشاد مجوز گرفت/ آنلاین کنسرت ببینید

فریبرز سفردوست مدیر موسسه شکوه موسیقی ایرانیان و مجری طرح این پروژه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این رسانه اینترنتی که شنبه 28 دی ماه مجوز رسمی خود را از مرکز موسیقی وزارت ارشاد دریافت کرده است رسانه ای فراگیر برای نمایش و ارائه آثار شنیداری و تصویری حوزه موسیقی کشورمان اعم از کنسرت ها، آلبوم های موسیقی و برنامه های اجرا شده در این بخش است که با رعایت قوانین مربوط به حقوق مولفین و مصنفین آثار موسیقایی برای مخاطبان ارائه می شود.

وی گفت: این رسانه اینرنتی که با نام «رسانه موسیقی ایرانیان» در فضای مجازی بارگذاری خواهد شد دربرگیرنده نمایش تمامی کنسرت‌های موسیقی درجه ممتاز، درجه دو و حتی درجه سه است که این فضا می تواند یکی از بهترین فرصت ها برای ارائه کارهای گروه‌های جوان و مستعد حوزه موسیقی ایرانی و پاپ باشد که تاکنون فرصت کمتری برای دیده شدن داشتند.

مدیر موسسه شکوه موسیقی ایرانیان خاطر نشان کرد: با توجه به برنامه‌ریزی هایی که انجام گرفته کاربران این رسانه اینترنتی می توانند با پرداخت یک صدم قیمت این کنسرت ها و البته موافقتی که تولیدکنندگان آثار برای عرضه محصولاتشان اعلام می‌کنند، نسبت به دیدن آثار موسیقایی اقدام کنند. این فضا می تواند برای هنردوستانی که در شهرستانها حضور دارند و یا استطاعت خرید بلیت حضوری کنسرت های موسیقی را ندارند عرصه خوبی باشد.

سفردوست درباره نحوه فروش و ارائه کنسرت های زنده در این رسانه اینرنتی بخش خصوصی تصریح کرد: به طور حتم برای اجراهای زنده اینترنتی کنسرت ها هم برنامه های مختلفی را در نظر گرفته‌ایم که می تواند موجب تقویت موسیقی باشد. این در حالی است که برای اجراها و کنسرت های قدیمی خوانندگان مطرح سالهای اخیر و کنسرت های مجازی با خوانندگان سه بعدی نیز برنامه‌های مختلفی داریم که به زودی در یک نشست خبری جزییات آن را اعلام می کنم.

وی در پایان تاکید کرد: تمام آثار ارائه شده در این فضای مجازی آثاری هستند که با مجوز تولیدکنندگان اثر و همچنین مجوز مرکز موسیقی وزارت ارشاد در سایت بارگذاری خواهد شد بنابراین تمامی کلیپ ها و آثار غیر مجازی که در خارج از کشور تولید می شوند در ردیف خدمات ارائه آثار ما قرار ندارند.